Oy sandığı evine gitti! Dünyanın en uzun boylu kadını oyunu kullandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve dünyanın en uzun kadını olarak bilinen, el, parmak ve sırt rekorlarını da elde ederek 5 kez Guinnes Rekorlar Kitabı’nda yer almaya hak kazanan 26 yaşındaki Rumeysa Gelgi, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oyunu evine getirilen 8801 nolu seyyar sandıkta kullandı. Şu ana kadar oyunu hep okullara giderek kullandığını ifade eden Gelgi, "Bu yıl seyyar sandık uygulamasına başvurmak istedim. Uygulama sandığımız evime geldi. Fiziksel olarak hareket etme güçlüğü bulunan vatandaşlar için çok güzel bir uygulama. Ülkemiz için en hayırlısının olmasını temenni ediyorum" dedi.

Geçen yıl 6 ay süreyle Amerika'ya gittiğini hatırlatan Gelgi, kendisi için muhteşem bir deneyim olduğunu söyledi. Dünyanın farklı ülkelerine bundan sonra seyahat etmeyi umduğunu aktaran Gelgi, "6 ay boyunca Amerika'daydım. Orayı hem ziyaret etmek, görmek, farklı bir ülke, kültür deneyimini tatmak için gittim hem de orada bulunduğum süre içerisinde kariyerimi daha ileri seviyeye taşıma şansı buldum. Çok güzel bağlantılar elde ettim, iş bağlantılarımı geliştirdim. Çok güzel vakit geçirdim. Çok keyifliydi benim için. Çok sıra dışı bir yolculuk ettim. İlk defa turistik bir amaç için sedye ile seyahat etme opsiyonunu kullandım. Bu dışarıdan zahmetli bir opsiyonmuş gibi gözükse de yolculuğum hem gidişim hem dönüşüm çok keyifliydi. Muhteşem bir uçak yolculuğu yaşadım. Türk Hava Yollarına da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Harika bir deneyim yaşattılar bana. Bundan sonra dünyanın farklı ülkelerini ziyaret etmeye devam etmeyi umut ediyorum. 13-14 saat boyunda sedyede yatar vaziyette seyahat ettim. Dışarıdan biraz meşakkatliymiş gibi görünüyor ama benim durumum göz önüne alındığında benim için en güvenli ve en konforlu opsiyondu" diye konuştu.

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