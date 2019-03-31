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Oy kullanmaya çıplak ayak gittiler!

Kahramanmaraş yaşayan Emine-Mahmut Yılmaz çifti, sandık başına yalın ayak gitti.

31 Mart 2019 Pazar 17:27
Oy kullanmaya çıplak ayak gittiler!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmaya yalın ayak giden Emine (70)- Mahmut Yılmaz (71) çifti, sandık başına yine yalın ayak gitti.

Emine-Mahmut Yılmaz çifti, 8 yaşındaki torunu İremsu Yılmaz ile birlikte oy kullanacakları Atatürk Ortaokulu'na gitmek için sabah saatlerinde evlerinden yalın ayak çıktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaklaşık 2 kilometrelik yolu çıplak ayakla yürüyerek giden Yılmaz çifti, 1086 No'lu sandıkta oylarını kullandı.

"Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin"

24 Haziran seçimlerinde de yalın ayak oy kullanmaya gittiklerini hatırlatan Mahmut Yılmaz, "Ülkemizde beka sorunu olduğunu ve bu seçimlerinde çok önemli olduğunu biliyoruz. Memleket için, millet için yine ayak yalın yollara düştük ve oyumuzu kullandık, Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Seçimlerin milletimize memleketimize hayırlar getirmesini diliyoruz" diye konuştu.

Mahmut Yılmaz ve eşi Emine Yılmaz, oyu kullandıktan sonra evlerine yine yalın ayak yürüyerek gitti.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:27
  1. Kahramanmaraş

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş21 dk önce
    işte bu ya...memlekette daha insan var şükür...yalın ayak ne büyük bir mesaj ...sizi seçimlerin kahramaları ilan ettim .gerisi hikaye .anadolu bu yaaa ..aslan milletim

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