Oy kullanırken depremle sarsıldılar!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, oy vermek için okullara giden vatandaşlara korku yaşattı.,

Okul binalarını boşaltan vatandaşlar, sokağa çıkarak yakınlarını telefonla aradı.



Vali Hasan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilim insanlarının artçı depremlerin süreceğini söylediğini hatırlatarak, şiddetli bir artçı deprem yaşadıklarını söyledi.

Karahan, "Bugüne kadar olan en şiddetli artçıydı. Binalarımız boşatılmıştı, özellikle hasarlı binalar. Çadır dağıtılmıştı. Vatandaşımız dağıtılan çadırlarda kalıyor. Şu ana kadar olumsuz bir haberimiz yok. Ancak hasarlı binalarda hasar artmış olabilir. Az hasarlı, çok hasarlıya dönüşmüş olabilir. Onların tespitlerine başlayacağız. Şu ana kadar üzücü bir haber gelmedi." diye konuştu.

"Oy verme işlemini sekteye uğratacak bir durum var mı?" sorusu üzerine Karahan, "O konuda tedbir alınmıştı zaten. O konuda bir aksama yok. Oy verme işlemleri devam edecek." dedi.