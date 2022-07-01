Oxfam: 'G7 ülkeleri Milyonlarca kişiyi açlıktan ölüme terk etti'

Birleşik Krallık tarafından kurulan ve merkezi Kenya'da yer alan Oxfam'dan Max Lawson, salı günü yaptığı açıklamada G7 ülkelerinin "milyonlarca kişiyi açlıktan ölüme terk ettiğini" söyledi.

Oxfam'ın eşitsizlik politikası başkanı Lawson, son 10 yılın en büyük gıda krizinin yaşandığı bir dönemde 4,5 milyar dolarlık bütçenin bununla mücadelede çok yetersiz kaldığını belirtti.

Lawson, "Birleşmiş Milletler'in insani yardım çağrılarındaki büyük boşluğu doldurmak, açlığı sona erdirmek ve gıdayla tarım yatırımlarını finanse etmek için en az 28,5 milyar doların" gerekli olduğunu ifade etti.

G7 ülkeleriyse, en son açıklanan 4,5 milyar dolarlık paketle birlikte bu yıl gıda kriziyle mücadele için toplamda 14 milyar dolar ayırdı. Fakat bu miktarın ne kadarının ihtiyacı olan ülkelere gönderildiği net değil.

ABD, Ukrayna'ya gönderilecek ve "küresel açlıkla mücadele" amacı için de kullanılacak 5 milyar dolarlık bir silah ve yardım paketini mayısta onaylamıştı. Öte yandan ABD'li siyasi yayın kuruluşu Politico'nun haberine göre henüz açlıkla mücadele için ayrılan miktar gönderilmedi.

Oxfam'a göre küresel gıda ve açlık krizinden en çok Doğu Afrika etkileniyor. 70 yılın en kötü kuraklığının yaşandığı Etiyopya, Kenya ve Somali'de her 48 saniyede bir kişi açlıktan ölüyor.