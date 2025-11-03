Övündüğü şeye bak! "Dünyayı 150 kez havaya uçuracak kadar nükleer silahımız var"

Geçen hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin hemen öncesinde Savunma Bakanlığı’na nükleer silah testlerine başlama talimatı verdiği hatırlatılan Trump, "Evet, diğer tüm ülkelerden daha fazla nükleer silahımız var. Ve nükleer silahsızlanma konusunda bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu hem Başkan Putin hem de Başkan Xi ile görüştüm. Dünyayı 150 kez havaya uçuracak kadar nükleer silahımız var. Rusya'nın çok sayıda nükleer silahı var ve Çin'in de çok sayıda nükleer silahı olacak" dedi.

"Neden bu nükleer silahları test etmeliyiz" sorusuna da yanıt veren Trump, "Çünkü nasıl çalıştıklarını görmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz, test yapmanız gerekiyor ve bunu söylememin sebebi, Rusya'nın test yapacağını duyurması. Dikkat ederseniz, Kuzey Kore sürekli test yapıyor. Diğer ülkeler de test yapıyor. Test yapmayan tek ülke biziz ve ben test yapmayan tek ülke olmamızı istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Çin nükleer testlerinden bahsetmiyor"

Rusya ve Çin’in nükleer silah testlerini ulusrararası kamuoyundan sakladığını savunan Trump, "Rusya ve Çin'in yaptığı testler var, ama bundan bahsetmiyorlar. Biliyorsunuz, biz açık bir toplumuz. Farklıyız. Bundan bahsediyoruz. Bundan bahsetmeliyiz, çünkü aksi takdirde sizler haber yaparsınız. (Çin’in) bu konuda yazacak muhabirleri yok. Bizim var" değerlendirmesinde bulundu.

"Xi, Tayvan’a askeri müdahalede bulunursa ne olacağını biliyor"

Çin’in Tayvan’a yönelik olası askeri müdahale ihtimali hatırlatılan Trump, "ABD kuvvetlerine Tayvan'ı savunma emri verir misiniz?" sorusuna da, "Bu yaşanırsa ne olacağını görürsünüz. Ve o (Xi) bunun cevabını biliyor" dedi. Xi ile görüşmelerinde Tayvan meselesinin gündeme gelmediğini aktaran Trump, "Bu konuyu hiç açmadı. İnsanlar buna biraz şaşırdı. Hiç açmadı çünkü anlıyor, hem de çok iyi anlıyor" ifadelerini kullandı. Trump, "Xi’nin neyi anladığını neden açık şekilde kamuoyuna açıklamadığı" şeklindeki soru üzerine de, "Sırlarımı ifşa etmek istemiyorum. Bir şey olursa tam olarak ne olacağını söyleyen adamlardan olmak istemiyorum. Karşı taraf biliyor ama ben size sırf bana soru soruyorsunuz diye her şeyi söyleyen biri değilim. Ama ne olacağını anlıyorlar. Hem kendisi (Xi) hem de ekibi toplantılarda açıkça ‘Trump başkan olduğu sürece asla (Tayvan’a) bir şey yapmayız’ dedi, çünkü sonuçlarını biliyorlar" açıklamasında bulundu.

"Çin ile çalışarak daha iyi ve daha güçlü olabiliriz"

Trump’a Çin’in ABD için ne denli büyük bir tehdit olduğu sorusu da yöneltildi. Çin’in de ABD için diğer ülkeler kadar tehdit oluşturduğunu belirten Trump, "Biz de onlar için bir tehdit oluşturuyoruz" dedi. Dünyanın rekabetçi hale geldiğini vurgulayan Trump, "Özellikle de Çin ve ABD söz konusu olduğunda. Ve biz onları sürekli izliyoruz, onlar da bizi sürekli izliyor. Bu arada, bence çok iyi anlaşıyoruz ve sadece onları alt etmek yerine

onlarla çalışarak daha büyük, daha iyi ve daha güçlü olabiliriz" şeklinde konuştu.

"Putin de, Xi de zeki ve güçlü liderler"

Trump, "Vladimir Putin mi yoksa Xi Jinping mi daha zor?" sorusu üzerine ise, "İkisi de zor. İkisi de zeki. İkisi de çok güçlü liderler. Bunlar oyun oynanmaması gereken insanlar. Bunlar çok ciddiye alınması gereken insanlar. ‘Ah, ne güzel bir gün, değil mi? Bakın ne kadar güzel. Güneş parlıyor, ne kadar güzel’ demiyorlar. Bunlar ciddi insanlar. Bunlar sert, zeki liderler" değerlendirmesini yaptı.