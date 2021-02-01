Övgün Ahmet Ercan uyardı: İzmir'e dönmesinler

Merkezi Midilli önleri olan ve İzmir'i etkileyen 5 deprem ne anlama geliyor? Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Midilli önlerinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem beklediğini söyledi. Ercan, yazlıklarında olan İzmirlilere 1 haftalık süreçte geri dönmemelerini önerdi, kentte güvenli ve riskli ilçeleri söyledi.

Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan, Midilli, Karaburun, Foça üçgeninde 6.9 ile 7.2 büyüklüğünde bir deprem beklediğini, bu bölgede 2017'de meydana gelen 6.3 bir depremin bu deprem olmadığını belirterek “2017'deki 6.3'lük Midilli depremi tıpkı Sisam depremi gibi sarsıntı yaratmış, ama yıkıntı yaratmamıştı. Beklediğim 6.3 büyüklüğündeki depremden çok daha küçük bir deprem. Bu nedenle burada hala bir enerji boşalma açığı var. Belli bir gerginlik boşalmamıştır. Bunun arkasının ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ancak beklenen boşalma olmadı” dedi.

Deprem fırtınası Sözcü'nün haberine göre; bugün olan depremleri deprem fırtınası olarak gördüğünü söyleyen Ercan, “Bugün 4.1-4.9-4.6 depremler oldu. Bunun arkası gelebilir. Gelmeyebilir de. Deprem fizik matematik, kimya gibi tanımlı bilim değil." dedi.

"Kuşkulu geliyor"

Ercan, "Tanımsızlıkları oldukça fazla. Eğer arka arkaya bu depremler olabiliyorsa düşünmek gerek. 4.1, 4.9'un öncüsü oluyorsa 4.6 ne oluyor? Bu 4.6 bana biraz kuşkulu geliyor. Dolayısıyla Midilli'nin önünde bir gerginlik birikimi var. Ikınıyor boşalamıyor” şeklinde konuştu.

İzmir kırığını etkiler mi? Bugün bir sürü tutarsız açıklamalar yapılabileceğini söyleyen Ercan, şunları kaydetti; “İzmir kırığıyla ilgili büyük bir korku bombardımanı yapılabilir. Midilli kırığının İzmir kırığını harekete geçireceğini asla düşünmüyorum...

"Halk kulak asmasın"

İzmir kırığı şu anda suskunluk içinde. İzmir kırığının 2080 yılına kadar deprem üreteceğini beklemiyorum. Çünkü İzmir kırığının uzun erimli davranışları onu gösteriyor. O nedenle bu tür söylemlere halk kulak asmasın”

Midilli'de eğer bunlar öncüyse bundan sonra olabilecek daha büyük bir deprem olacaksa, etkileyeceği yerlerin Gediz çatal ağzı olacağını belirten Prof. Dr. Ercan sözlerine şöyle devam etti: “Menemen ‘den başlayıp Karşıyaka'ya kadar giden eski Gediz ırmağının getirmiş olduğu gevşek sulak bölümler. Benim de en çok korktuğum yerler burasıdır. Oralarda uyarmamıza rağmen yoğun bir yapılaşmaya gidiliyor. Hala lüks yapılar burada devam ediyor.

Buralar İzmir'in tarım ve beslenme alanlarıdır. Buraları yapılaşmaya açmak bir cinayettir. Bu cinayeti işleyen doğrudan doğruya merkezi yönetim ve buna izin veren yerel yönetimlerdir.

"Dünyanın hiçbir yerinde tarım alanları yapılaşmaya açılmaz . Bu kente karşı işlenen suçtur, kente ihanettir. İşin sıkıntılı tarafı bu suçu işleyenler en yetkili olan merciler."

"Yazlıklarından İzmir'e dönmesinler"

Ercan, deprem fırtınası sonrası İzmirlilere “Bu durumda İzmirliler ne yapsın. Sisam depreminden sonra tekrar korku yaşamaya başladılar. Çok çekinenler yazlıklarından İzmir'e dönmesinler. Bu gelen bir hafta jeofizik anlamında çekinceli bir durumdur. Durup bir dinlemek gerekiyor." dedi

Güvenli ve riskli ilçeler hangileri? Ercan "Özdere, Gümüldür,Seferihisar, Sığacık,Çeşme, Karaburun, Kuşadası, Didim'de yazlıkları olanlar bu haftayı buralarda geçirsin. Özellikle Bostancıda, Karşıyaka, Çiğli, Menemen'de evi olanlar bu gelecek bir haftayı yazlıklarda geçirsinler” önerisinde bulundu.

"Yapılar boksör yorgunluğunda"

Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan, küçük depremlerin bile yorgun binalara zarar verebileceğini ifade ederek; “İzmir'in durumu 30 ekim Sisam Kuşadası depreminden sonra çok önem kazanmıştır. Gediz çatal ağzındaki Bayraklı ve Bornova'daki yapılar 6 ile 9'uncu raundu bitirmiş boksör yorgunluğundadır." sözlerini söyledi.

Ercan son olarak, "Betonarme yapılar içinde küçük çatlaklıklar olmuştur. Beton donatı kavramı düşmüştür çok tehlikeli bir durumdur. Yapılar 30 ekim öncesindeki sağlamlıkta değildir. Bundan sonra oluşabilecek çok büyük deprem olmazsa da etkileri şaşırtıcı olabilir” diye konuştu.