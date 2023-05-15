Öve öve bitiremediği isimden KK'ya büyük şok!

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan ancak her zaman olduğu gibi bir kez daha duvara toslayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de öve öve bitiremediği ekonomist Daron Acemoğlu'ndan geldi.

Sosyal medya hesabından seçim sonuçlarını değerlendiren Acemoğlu, hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Seçim sonuçları nedeniyle hayal kırıklığına uğramamanın zor olduğunu belirten Acemoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hafife aldıklarının bir kez daha ortaya çıktığını aktardı.

Acemoğlu, deprem bölgesinde AK Parti'nin "çok iyi" bir performans gösterdiğini söyledi.

Acemoğlu şunları kaydetti:

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"AKP, TBMM'de sandalye kaybetse de muhalefet şu anda daha zayıf ve daha parçalı. Üstelik, CHP'nin koalisyonu bir arada tutmak için müttefiklerine birçok parlamento sandalyesi verdi. (bu bir hata olabilir)"