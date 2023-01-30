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Ekonomi OVAK, Ankara’da daire satacak
Ekonomi

OVAK, Ankara’da daire satacak

OVAK Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı, mülkiyetine ait Çankaya Söğütözü’ndeki 2 adet dairesini ihale ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 13:53:00 -
OVAK, Ankara’da daire satacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale 22/02/2023 Çarşamba  günü   saat: 14.00’te OVAK Vakıf Merkezi, Söğütözü Mahallesi Söğütözü Caddesi Atatepe Sitesi C Blok NO:20/2 Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek. İhale kapsamında 140 ve 135 metrekarelik daireler 1 milyon 600 bin TL muhammen bedelle satışa sunulacak.

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