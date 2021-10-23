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Spor Ousmane Dembele kimdir? Ousmane Dembele nereli kaç yaşında? Ousmane Dembele hangi takımda?
Spor

Ousmane Dembele kimdir? Ousmane Dembele nereli kaç yaşında? Ousmane Dembele hangi takımda?

Premier Lig'de Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından 305 milyon pounda satın alınan Newcastle United'da taraftarlarıngözü kulağı transfer haberlerinde. Newcastle United'ın Barcelona forması giyen Ousmane Dembele için yıllık 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. Peki, Ousmane Dembele kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-10-23 16:59:00 -
Ousmane Dembele kimdir? Ousmane Dembele nereli kaç yaşında? Ousmane Dembele hangi takımda?

Ousmane Dembele 15 Mayıs 1997'de Fransa'da dünyaya geldi. 1,77 boyundaki forvet kariyerine 2004 yılında Madeleine Évreux takımında başladı.

Ousmane Dembele 2014 yıllında Rennes II ile profesyonel kariyerine başladı. 2015-2016 sezonunda Rennes forması giyen Ousmane Dembele ardından Alman ekibi Borussia Dortmund'a imza attı.

2017'de Fransız futbolcu Barcelona ile anlaştı. Ousmane Dembele, Katalan ekibiyle 118 maça çıktı ve 30 gol attı.

Dembele ayrıca Fransa Milli Takımı’nın forması 27 maçta giydi. Bu maçta ünlü oyuncu 4 kez fileleri havalandırdı.

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