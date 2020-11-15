  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Oumar Niasse, adım adım Beşiktaş'a
Spor

Oumar Niasse, adım adım Beşiktaş'a

Golcü transferinde rotayı Oumar Niasse’ye çeviren Beşiktaş, tecrübeli futbolcuyla yapılan ilk temastan olumlu ayrıldı. Yönetim, 1,5 yıllık kontrat ve 1.5 milyon Euro maaş talebinde bulunan Senegalli golcüye yeşil ışık yaktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:23:00 -
Oumar Niasse, adım adım Beşiktaş'a

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, golcü takviyesi için düğmeye bastı. Sezon başında son güne kadar listedeki; Nikola Kalinic, Mario Mandzukic ve Mario Balotelli isimleri üzerine çalışmalar yapan ancak bu konuda fikir birliğine varamadığı için transferi yapamayan yönetim, bu kez işi erkenden bitirmeye çalışıyor.

Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen Oumar Niasse’yi değerlendirmeye alan Siyah- Beyazlılar, 30 yaşındaki Senegalli golcünün üzerine yoğunlaştı. İngiltere Premier Lig ekibi Everton’la kontratı sona eren ve boşta bulunan tecrübeli futbolcunun menajeriyle yapılan ilk temastan olumlu ayrılan yönetim, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşüp ardından harekete geçecek.

Kariyerinde daha önce 2013-14 sezonunda Akhisar Belediye forması giymesi sebebiyle Süper Lig’i yakından tanıyan Niasse, o dönem 40 maçta 15 gol atıp ardından 5.5 milyon Euro’ya Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova’ya transfer olmuştu. Bu takımda da 1,5 sezon geçiren ve başarısını sürdüren 1,82’lik oyuncu, 18 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle 2016 ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Everton’la 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ada temsilcisiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Premier Lig’den beklediği teklifleri alamaması sebebiyle ara döneme kadar boşta kalmayı tercih eden Niasse’nin, Kara Kartal’dan yıllık 1.5 milyon Euro’luk talebinin bulunduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı
Siyaset

DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı

“Her partinin adamı” nâmıyla bilinen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal, değerli gazeteci Ahmet Kekeç’in vefat ettiği gün yaptığı p..
'İngilizce' konuşan Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğlu Belediye Başkanı verdi
Gündem

'İngilizce' konuşan Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğlu Belediye Başkanı verdi

Türkiye'yi çat pat İngilizcesi ile dünyaya şikayet eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğ..
Rusya F-35’i vurmanın yolunu buldu
Teknoloji

Rusya F-35’i vurmanın yolunu buldu

Rusya tarafından geliştirilen yeni bir radarla Amerikan F-35’lerinin tespit ettiği ve bunu S-400’lere entegre edip F-35’leri vurabileceği id..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay