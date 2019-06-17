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ÖTV’de son fırsat

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, bu yılın ilk 5 ayında bir önceki yıla göre yüzde 50 daralma yaşamış olan otomotiv sektörünün bu desteklere çok ihtiyaç duyduğunu aktararak, "Hurda teşvikine ek olarak 30 Haziran’da sona erecek ÖTV indirimi, markaların yaptığı kampanyalar önemli bir fırsat" açıklamasında bulundu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:24
ÖTV’de son fırsat

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, daha önce 3-8-10 bin TL olarak yürürlüğe giren hurda araç indirim tutarının, 12-15 bin TL olarak güncellenmesini büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Hükümetimizin sektörümüze olumlu yaklaşımının bir devamı olarak gördüğümüz bu yasanın 2019 yılında otomobil satışlarına katkı yapacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Hurda indirimi 15 bin TL’ye çıkarıldı

Şahsuvaroğlu, hurda indiriminin güncellenmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hurda indiriminin revize edilmesi ile ilgili torba kanun ve hurda uygulaması tebliğinin yayımlandığını hatırlattı. Hurda indiriminde terkin edilecek üst limit rakamının 10 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarıldığını belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti: “Daha önce 3-8-10 bin TL olarak yürürlüğe giren hurda araç indirim tutarının, 12-15 bin TL olarak güncellenmesini büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Hükümetimizin sektörümüze olumlu yaklaşımının bir devamı olarak gördüğümüz bu yasanın 2019 yılında otomobil satışlarına katkı yapacağını düşünüyorum. Bu yılki beklentide yüzde 5-10 aralığında bir ivmelenme meydana getirmesini bekliyoruz. Ayrıca, yüksek faiz sarmalındaki tüketicilerimizin faiz yüküne de bu şekilde bir fayda sağlanmış olacaktır.

30 Haziran’a kadar yürürlükte

Murat Şahsuvaroğlu, bu yılın ilk 5 ayında bir önceki yıla göre yüzde 50 daralma yaşamış olan otomotiv sektörünün bu desteklere çok ihtiyaç duyduğunu aktararak, “Özellikle mayıs ayında hurda teşviki indiriminin güncellenmesiyle ilgili teklifin tüketicide oluşturduğu beklentiye bağlı kayıp da haziran ayında bir nebze olsa kapanabilir. Hurda teşvikine ek olarak 30 Haziran’da sona erecek ÖTV indirimi, markaların yaptığı kampanyalar önemli bir fırsat. Tüketiciler, bu son fırsatları kaçırmasın” ifadelerini kullandı. 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:24
  1. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu
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