ÖTV ve KDV indirimi müjdesi iş dünyasında heyecanla karşılandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan vergi indirimlerini değerlendirdiği açıklamasında, "Bu yaklaşımdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Devletimizi özel sektörün yanında görmekten çok mutluyuz" dedi.

Son üç aylık dönemde Türkiye ekonomisinin önemli bir sınavdan geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Döviz kurlarında ve faizlerde son dönemde yaşadıklarımız bize Türkiye ekonomisinin ve Türk özel sektörünün dirayetini ve gücünü bir kez daha kanıtladı. Bu süreçte kamu-özel sektör birlikte sorunları tespit edip, çözüm geliştirmekten çok mutluyuz. Piyasalardaki durgunluktan öncelikli olarak etkilenen otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut gibi sektörlerin desteklenmesine ilişkin taleplerimizin bugün karşılık bulduğunu gördük. Bu yaklaşımları için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz TOBB camiası olarak özel sektörümüzün sorunlarını ilgili mercilere aktarmaya ve birlikte çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceğiz. Tüm sektörlerimize bu vergi indirimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

'Vergi indirimleri ekonomiye can suyu olacak'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan ÖTV ve KDV indirim açıklamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Vergi indirimleri ekonomiye can suyu olacak, çarklar yeniden dönecek, büyümeye katkı sağlayacak. En önemlisi bu indirimler net indirim olarak fiyatlara yansıyacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, vergi gelirlerinin dörtte birinin otomotiv ve yan sektörlerinden geldiğini bildirdi. Vergi indirimleriyle, yükselen enflasyonun ciddi oranda düşeceğini vurgulayan Palandöken, böylece başta mobilya, beyaz eşya ve otomotiv olmak üzere diğer sektör piyasalarında canlılık oluşacağını kaydetti.

Vergi indirimlerinin vergi gelirlerini azaltmak yerine, tam tersine artıracağının altını çizen Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından yapılan ÖTV ve KDV indirim açıklaması sevindirici. Vergi indirimleri ekonomiye cansuyu olacak, çarklar yeniden dönecek, büyümeye katkı sağlayacak. En önemlisi bu indirimler net indirim olarak fiyatlara yansıyacak. İndirimin yapıldığı sektörlerde üretimin hızla artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla vergi indirimleri, işsizliğin azaltılmasına da büyük katkı sağlayacak. Ancak sadece belirli sektörlerde değil, tüm sektörlerde SGK primlerinde de indirim yapılarak istihdam da teşvik edilmeli."

ATO'dan teşekkür

Ankara Ticaret Odası (ATO)Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV ve ÖTV indirimi kararı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Baran, yazılı açıklamasında, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle özellikle otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve gayrimenkul sektörlerinde durgunluk yaşandığını belirtti. ATO olarak, 28. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı'nda alınan kararları ve vergi indirimi taleplerini ilgili bakanlara ilettiklerini bildiren Baran, "Reel sektörün sesine kulak veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ATO üyeleri adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yıl sonuna kadar geçerli olacak KDV ve ÖTV indirimi sayesinde piyasanın canlanacağına dikkati çeken Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gayrimenkul sektörü, ekonominin lokomotif sektörlerinden biri. Konut satışında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesiyle hem gayrimenkul sektöründe, hem de onunla ilişkili diğer sektörlerde ciddi bir hareketlilik göreceğiz. Otomotiv, beyaz eşya ve mobilya sektörü de canlanacak. Reel sektör olarak can suyu niteliğindeki bu kararı sevinçle karşıladık."