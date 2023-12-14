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Otomotiv ÖTV matrahında güncelleme yapıldı! Elektrikli araçların önünü açan düzenleme
Otomotiv

ÖTV matrahında güncelleme yapıldı! Elektrikli araçların önünü açan düzenleme

Yeniakit Publisher
2023-12-14 16:11:00 - 2023-12-14 16:11:40
ÖTV matrahında güncelleme yapıldı! Elektrikli araçların önünü açan düzenleme

Elektrikli araç kullanımı her geçen gün artarken bu araçların vatandaş nezdinde daha da tutabilmesi için yasal düzenlemeler de yapılmaya devam ediyor.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı her geçen gün artarken bu araçların vatandaş nezdinde daha da tutabilmesi için yasal düzenlemeler de yapılmaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk yerli otomobil markası TOGG ile birlikte elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Satış rakamlarına göre, 2023 yılının ilk 10 aylık döneminde şarj edilebilir araç sayısı 49 bine yaklaştı, pazar payı ise yüzde 6,5 oldu.

ÖTV indirimi kolaylığı

Özellikle şehir içi ulaşımda en ekonomik kişisel ulaşım alternatifi olarak öne çıkan elektrikli araçlara getirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah indirimiyle beraber, yeni yıla yeni araçla girmeyi planlayanların gözü yeniden elektrikli modellere çevrildi. Otomobil kredilerindeki faizler, her ne kadar yüksek seyrediyor olsa da, ÖTV indirimi ile avantajlı konuma gelen fiyatlar, elektrikli araçların cazibesini arttırdı.

Ciddi fiyat indirimi

Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 10 özel tüketim vergisine tabi ve motor gücü 160 kilovatın altındaki elektrikli otomobiller için uygulanan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Yapılan değişiklik sonrası, elektrikli otomobil markalarının kriterleri karşılayan modellerinde ciddi fiyat indirimleri oluştu. Yılsonu indirim kampanyalarıyla birlikte ÖTV avantajından da yararlanmak isteyenler bayilerin yolunu tutarken, yeni bir elektrikli araç için yeterli bütçesi olmayanlar da uygun kredi olanaklarını araştırmaya başladı.

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