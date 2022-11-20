ÖTV matrah güncellemesi 2022: ÖTV matrah düzenlemesi nedir? ÖTV matrah düzenlemesi ne zaman? Araç matrah düzenlemesi - Otomobil matrah hesaplama

Otomobilde matrah düzenlemesinin tarihini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Otomotiv piyasasının merakla beklediği matrah artırımı ile beraber araç fiyatlarında büyük düşüşler bekleniyor. Peki ÖTV matrah düzenlemesi sonra otomobil fiyatları ne kadar olur, matah düzenlemesi hangi modeller için geçerli olacak? İşte tüm bu soruların cevabı...

Matrah düzenlemesi sıfır otomobil almak isteyenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamayla, matrah tarafında düzenleme yapılacağı bildirdi. ÖTV matrahları en son 13 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla güncellenmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştı MATRAH HESAPLAMASI 2022: Sıfır otomobil almak isteyenleri için: Otomobilde ÖTV matrah düzenlemesi nedir, nasıl uygulanacak?

OTOMOBİLDE MATRAH DÜZENLEMESİ NE ÇIKACAK?

İkinci el fiyatlarının tavan yaptığı, sıfır araçların neredeyse hiç satılamadığı şu dönemde en çok merak edilen konuların başında gelen ÖTV matrah artırımının ne zaman yürürlüğe gireceği belli oldu. ÖTV matrah düzenlemesinin 1 Aralık 2022 itibariyle hayata geçirileceği öğrenildi.

MATRAH NEDİR? ÖTV matrah düzenlemesi nedir?

Matrah, vergilendirmeye dayalı olan gelirin tespit edilmesinde baz alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler hesaplanarak bulunan tutar üzerinden dizayn edilir. Böylelikle matrah vergisi hesaplamasında uygulanılan gelir tutarı ortaya çıkartılır.

MATRAH DÜZENLEMESİ SONRASI ARAÇ FİYATLARI NE OLUR?

Matrah, devlete ödenecek olan verginin miktarını belirlemek için baz alınan değere verilen isim olarak yer alıyor. Vergi matrahı artışı için vergi türlerinde başvuru yapılıyor. 1600 cm3'e kadar olan otomobillerde, matrahı 120 bin TL'yi geçmeyen araçlar adına ÖTV oranı yüzde 45 olarak hesaplanıyor. Matrah artırımı ile beraber buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlardan yüzde 45 ÖTV alınacak. Yüzde 70'lik hesaplamayla bu aracın bugünkü fiyatı 400 bin TL civarında. 200 bin TL üzerinden yüzde 45 ÖTV ve yüzde 18 KDV hesaplandığında aracın fiyatı 342 bin 200 TL oluyor.

150 BİN TL OYNAYABİLİR

Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin TL'ye yükseltilirse; yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TL'lik fiyatı 427 bin 750 TL'ye düşecek.

GÜNCEL MATRAH LİMİTLERİ

120 bin TL’ye kadar: %45

120-150 bin TL: %50

150-175 bin TL: %60

175-200 bin TL: %70

200 bin TL üzeri: %80

(Not: Motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır araçlar için geçerlidir. Vergi öncesi fiyatları ifade eder.)

ÖTV matrah düzenlemesi hangi araçlarda geçerli?

DETYALI ANLATIM

HANGİ ARABA NE KADAR UCUZLAR?

Bu gelişme sonrası hangi arabanın ne kadar ucuzlayacağı merak konusu oldu. Matrah düzenlemesiyle birlikte ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.

200 BİN TL'YE ÇIKARSA YENİ FİYATLAR NASIL OLUR?

1600 cm3'e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle birlikte buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlardan yüzde 45 ÖTV alınacak. Yüzde 70'lik hesaplamayla bu aracın bugünkü fiyatı 400 bin TL civarında. 200 bin TL üzerinden yüzde 45 ÖTV ve yüzde 18 KDV hesaplandığında aracın fiyatı 342 bin 200 TL oluyor

.250 BİN TL'YE ÇIKARSA FİYATLAR 100 BİN TL İNEBİLİR

Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin TL'ye çıkarılırsa; yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TL'lik fiyatı 427 bin 750 TL'ye inecek.

Matrah Arttırımı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Matrah, vergiye konu olan ürün ya da belirli bir tutar üzerinden ürünün özelliklerine göre (spesifik matrah) farklı şekilde hesaplama yapılır. İlk matrah şeklinde malın ya da hizmetin nakdi değeri üzerinden hesaplama yapılması gerekir. İkinci türdeki matrahta ise, malın fiziksel özelliklerinin baz alınması gerekir. Mesela araçlar motor hacmine, içkiler alkol oranına göre vergilendirilir ve tüm bunların matrah hesabına göre yapılması gerekir. Matrah arttırımı sayesinde vergi incelemelerinden muaf tutulabilirsiniz.