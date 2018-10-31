ÖTV indirimi fiyatları 20 bin TL aşağı çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, motorlu taşıtlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Vergi Denetim Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, motor hacmi 1600 cc altında kalan binek araçlardaki ÖTV oranın 15 puan düşürüleceğini belirtirken, ticari araçlarda ise KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 1'e indirileceğini bildirdi. Bakanın açıklamaları üzerine, gözler ÖTV indiriminin hangi araçları kapsayacağına çevrildi.

ÖTV oranları 15 puan düştü

Türkiye'de satılan otomobiller içinde motor hacmi 1.6 litre altında kalan modelleri, küçük ve kompakt sınıftakiler oluşturuyor. Bu modellerden matrahı 70 bin lirayı aşmayanlar için hali hazırda uygulanan ÖTV oranı yüzde 45 iken, yeni dönemde bu oran yüzde 30'a inecek. Aynı şekilde, motor hacmi 1.6 litre altında kalıp matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında kalan modellere uygulanan ÖTV oranı da, yüzde 50'den yüzde 35'e düşmüş olacak.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarına göre, motor hacmi 1.6 litre altında kalan fakat çıplak fiyatı 120 bin lirayı aşan modellerin ÖTV oranı değişmedi. Aynı şekilde, motor hacmi 1.6 litre üstünde kalan modeller içinde herhangi bir ÖTV değişikliği yapılmadı.

20 bin liraya varan indirim

Türkiye'nin çok satan modellerinden Renault Megane Sedan da, bayilerde 107 bin 950 TL'den alıcı bekliyor. Fakat bu modelin ÖTV oranı da yüzde 45'ten yüzde 30'a inince, fiyatında yaklaşık 12 bin liralık bir gerileme meydana geliyor. Aynı şekilde, 69 bin 900 liradan başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Fiat Egea Sedan'ı da indirimler bekliyor. ÖTV oranı yüzde 30'a inen Egea'nın fiyatının ise 7 bin liradan fazla düştüğü görülüyor.

Küçük ve kompakt sınıf haricinde motor hacmi 1600 cc'nin altında kalan D segment otomobilleri de indirim bekliyor. Bu modellerden ÖTV oranı yüzde 35'e gerileyen Volkswagen Passat'ın girişi versiyonunun fiyatı yaklaşık 18 bin lira gerileyerek 158 bin liraya düştü.

Pazarın yüzde 96'sı 1.6 litrenin altında

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2018'in ilk 9 ayında Türkiye'de 463 bin 456 adet araç satıldı. Eylül ayı satışları ise 23 bin adet olarak ölçüldü. ODD raporunda, bu dönemde satılan araçların yüzde 95.89'unun ise motor hacmi 1.6 litre altında kalan otomobiller olduğu görülüyor. Söz konusu araçların pazar payı göz önüne alındığında, 9 aylık dönemde yüzde 26, Eylül ayında ise yüzde 68 oranında daralan pazarda, hareketliliğin artması ve küçülmenin de yavaşlaması olası görülüyor.

Kaynak: Habertürk