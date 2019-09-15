Otururken başına yorgun mermi isabet etti Kırıkkale’de kafede oturan bir kişinin başına mermi çekirdeğinin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kırıkkale’de kafede oturan bir kişinin başına mermi çekirdeğinin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bir kafenin önünde oturan M. A. (37), başına mermi çekirdeği isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.A.’yı ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan M.A.’nın kafatasında kırık olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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