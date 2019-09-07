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Oturma eylemi yapan Diyarbakırlı annelere destek ziyareti

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor- TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu:- "Biz istiyoruz ki buradaki ailelerimizin gençleri de masa başlarında, üniversitelerde, liselerde eğitimlerine devam etsinler. Bu ülkeye, bu vatana, bu millete hizmet etmiş olsunlar"

07 Eylül 2019 Cumartesi 20:47
Oturma eylemi yapan Diyarbakırlı annelere destek ziyareti

DİYARBAKIR (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırlı annelerin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, beraberindeki vakıf üyeleriyle evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti.

Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşları ve vakıflar olarak annelerin bu haklı eylemini sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Farklı toplumsal olaylarda ön plana çıkan çok sayıda sanatçının ve diğer bazı kesimlerin desteklerini Diyarbakırlı anneler için göstermediklerini ifade eden Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Cumhurbaşkanımız da bu konuya değindi. Bizler de vakıflar, sivil toplum kuruluşları olarak ailelerimizin yanındayız. Bizler Türkiye'nin gençlik vakfı olarak Türkiye gençliğine hizmet etmekteyiz. Biz istiyoruz ki buradaki ailelerimizin gençleri de masa başlarında, üniversitelerde, liselerde eğitimlerine devam etsinler. Bu ülkeye, bu vatana, bu millete hizmet etmiş olsunlar. Bütün gayemiz derdimiz bu. Hacire annemiz ile başlayan bu süreç şu anda birçok aileye ulaşmıştır. Bu noktada bizler de onların destekçisi ve takipçisi olacağımızı buradan duyurmuş oluyoruz."

Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican ve dernek üyeleri de oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 20:47
  1. aileler
  2. Diyarbakır
  3. HDP

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