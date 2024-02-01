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Yerel Oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu
Yerel

Oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-02-01 15:57:00 -
Oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Şerife İşibil 8'inci katında oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Şerife İşibil (35) 8'inci katında oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu. İşibil'in yaşadığı daireden düştüğü üzerinde duruluyor.

Olay, saat 09.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, yaşamını yitiren kadının apartmanda oturan Şerife İşibil (35) olduğu belirlendi.

Kadının gece saatlerinde oturduğu 8'inci kattaki daireden düştüğü ve sabah bulunduğu tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşibil'in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

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