  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Oturarak voleybolda dostluk maçı
Spor

Oturarak voleybolda dostluk maçı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamp yapan Kazakistan Oturarak Voleybol Milli Takımı, Karabük Çelik İş Engelliler Spor Kulübü ile dostluk maçında karşı karşıya geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:50:08 -
Oturarak voleybolda dostluk maçı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamp yapan Kazakistan Oturarak Voleybol Milli Takımı, Karabük Çelik İş Engelliler Spor Kulübü ile dostluk maçında karşılaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halı sahada oluşturulan özel alanda 2 set üzerinden yapılan maçı, Kazakistan Milli Takımı kazandı.

Kazakistan Milli Takımı yönetici ve sporcularına, günün anısına kupa ve madalya takdim edildi.

Bir süredir Safranbolu'da kamp yapan Kazakistan Milli Takımı'nın bugün ülkeden ayrılacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gündem

Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hasabından süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarını sevindirecek bir açıklama yaptı...
Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Gence hava üssünde bulunan Türk F-16'larını hedef aldığını ve Türkiye'yi savaşa çekmek..
Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü
Dünya

Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay