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Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'na doğru

Milli takımın başantrenörü Yusuf Kenan Kök:"İyi hazırlandık. Avrupa'nın ilk 12 takımı arasına namağlup giden bir ekibiz. Rakiplerimiz gerek Avrupa gerek Dünya Şampiyonası tecrübesi ve dereceleri almış ekipler. En iyisini ortaya koyacağız"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:59
Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'na doğru

ZONGULDAK (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 15-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın başantrenörü Yusuf Kenan Kök, şampiyonada en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Zonguldak'ta, Ereğli Belediyespor Tesisleri'ndeki hazırlıklarını tamamlayan milli takım, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından uğurlandı.

Türkiye Oturarak Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Yusuf Kenan Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Ereğli halkına ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok güzel ağırlandık. İyi hazırlandık. Avrupa'nın ilk 12 takımı arasına namağlup giden bir ekibiz. Rakiplerimiz gerek Avrupa gerek Dünya Şampiyonası tecrübesi ve dereceleri almış ekipler. En iyisini ortaya koyacağız." diye konuştu.

İlçe protokolü ve oyuncular, tesislerde açılan dev Türk bayrağı önünde poz verdi.

Şampiyonada Türkiye, B Grubu'nda Rusya, Polonya, Bosna Hersek, Hollanda ve Hırvatistan ile mücadele edecek. A Grubu'nda ise Macaristan, Almanya, Ukrayna, Letonya, Sırbistan ve Litvanya yer alacak.


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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:59
  1. Ereğli
  2. Oturarak Voleybol Milli Takım
  3. Zonguldak

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