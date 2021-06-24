Otoyollarda hız limiti kaç? Otoyollarda hız limiti değişti mi?

İçişleri Bakanı Soylu, hedefin trafikte can kaybının sıfıra indirmek olduğunu vurguladı. Otoyollarda hız limitlerinin artırılmasına yönelik çalışma yapıldığını da söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenli İhtisas Grupları Toplantı Programına katıldı. Otoyollarda hız limitlerinin artırılabileceğinin sinyalini verdi. Soylu, "Yeni otobanlardan yeni kara yollarında başlamak sureti ile bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir" dedi.

Otoyol hız sınırı nedir?

Karayollarında hız sınırlaması yapılırken 3 farklı yol durumu ön planda tutulmuştur. Bunlardan birincisi şehir içi yollar, ikincisi şehirler arası yollar üçüncüsü ise otoyollardır. Aşağıda araçlara göre hız sınırları şu şekilde belirtilmiştir.

Otomobil yerleşim yeri içerisindeyken 50, çift yönlü şehirler arası karayollarında 90, bölünmüş şehirler arası yollarda 110, otoyollarda ise 120 km hızla gitmek zorundadır.

Minibüs yerleşim yeri içerisindeyken 50, çift yönlü şehirler arası karayollarında 80, bölünmüş şehirler arası yollarda 90, otoyollarda ise 100 km hızla gitmek zorundadır.

Otobüs yerleşim yeri içerisindeyken 50, çift yönlü şehirler arası karayollarında 80, bölünmüş şehirler arası yollarda 90, otoyollarda ise 100 km hızla gitmek zorundadır.

Kamyonet yerleşim yeri içerisindeyken 50, çift yönlü şehirler arası karayollarında 80, bölünmüş şehirler arası yollarda 85, otoyollarda ise 95 km hızla gitmek zorundadır.

Kamyon yerleşim yeri içerisindeyken 50, çift yönlü şehirler arası karayollarında 80, bölünmüş şehirler arası yollarda 85, otoyollarda ise 90 km hızla gitmek zorundadır.

Çekici yerleşim yeri içerisindeyken 50, çift yönlü şehirler arası karayollarında 90, bölünmüş şehirler arası yollarda 110, otoyollarda ise 120 km hızla gitmek zorundadır.

Motosiklet yerleşim yeri içerisindeyken 50, çift yönlü şehirler arası karayollarında 80, bölünmüş şehirler arası yollarda 90, otoyollarda ise 100 km hızla gitmek zorundadır.

Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yeri içerisindeyken 30, çift yönlü şehirler arası karayollarında 50, bölünmüş şehirler arası yollarda 60, otoyollarda ise 70 km hızla gitmek zorundadır.