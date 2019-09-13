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Otoyolda tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

13 Eylül 2019 Cuma 14:07
Otoyolda tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da otoyolda yürüyen Slovakya uyruklu kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kuzey Çevre Otoyolu'nda yürüyen Slovakya uyruklu S.L'ye (29) yoldan geçen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen S.L. olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden S.L. olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olaya karıştıktan sonra kaçan tırı tespit etmek için güvenlik kameralarına incelemeye aldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:07
  1. çarpma
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  3. TIR

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