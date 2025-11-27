  • İSTANBUL
Otoyolda Sürpriz Kısıtlama! Sürücüler Bu Güzergâha Dikkat

Otoyolda Sürpriz Kısıtlama! Sürücüler Bu Güzergâha Dikkat

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun İskenderun Batı ile Serbest Bölge kavşakları arasındaki 2-6. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarı yapılıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 2-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

 

Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 60-65. ve Diyarbakır-Mardin yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerindeki kavşak çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinin bakım-onarım çalışması dolayısıyla saat 23.00'e kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.

Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometreleri, patlatmalı yapım çalışması nedeniyle saat 16.00'ya kadar aralıklarla trafiğe kapatılacak.

 

Sivas-Zara yolunun 42-43. kilometrelerinde sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 12-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

