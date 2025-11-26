Lübnan ile Güney Kıbrıs petrol rezervleri için deniz yetki anlaşmasına imza attı: Milyon dolar destek

Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz ve petrol rezervlerinin keşfedildiği ve bölgenin jeopolitik açıdan giderek ön plana çıktığı bir dönemde Lübnan ile Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti arasında uzun yıllardır bekleyen deniz yetki alanları anlaşması bugün imzalandı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen törende anlaşmaya imza atan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis, anlaşmanın Lübnan, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti ve AB arasında daha derin iş birliği sağlayacağına vurgu yaptı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hristodulidis, anlaşmayı "tarihî" olarak nitelendirerek uzun yıllar sürüncemede kalan bir konunun sonuçlandırıldığını kaydetti. Lübnan ile imzalanan anlaşmanın, bölgede enerji projelerine ilgi gösteren potansiyel yatırımcılara yasal dayanak sunduğunu da belirten Hristodulidis, iki ülke arasında elektrik bağlantısı kurulması için ön araştırma yapılması ve teknik ekipler oluşturulması konusunda da mutabık kaldıklarını belirtti.

Avn: Kıbrıs'la iş birliğimiz kimseyi hedef almıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da anlaşmanın, Lübnan ile iş birliği isteyen herkese açık bir davet anlamına geldiğini vurguladı. İmzalanan anlaşmanın Güney Kıbrıs ile başta yenilenebilir enerjiler olmak üzere enerji sektörü, telekomünikasyon, elektrik sevkiyatı ve turizm gibi alanlarda yeni ortak projelere de öncülük edeceğini dile getiren Avn, ortak savunma, güvenlik ve arama-kurtarma alanlarında da iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı, "İş birliğimiz hiç kimseyi hedef almamakta, hiç kimseyi dışlamamaktadır. Hiçbir dostun ya da partnerin yolunu tıkama gibi bir niyet yoktur. Tam tersine bu anlaşmanın, bölgemizde genişlemesini arzu ettiğimiz uluslararası iş birliğinin temeli olmasını, tüm ülkelerimize ve halklarımıza istikrar ve refah getirmesini istiyoruz" diye konuştu.