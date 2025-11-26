Daha şimdiden kavgaya tutuştular

CHP'nin başını çektiği zillet ittifakında arakladıkları vekillerle Meclis'e giren DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin çatı partileri “Yeni Yol” grubunda kavga çıktı.

Partileri birleştirmelerine rağmen birlikte olmayı beceremeyen DEVA, Gelecek ve Saadet partileri mikrofon kavgasına tutuştu.

DEVA Partili Cemil Kara'nın kullandığı ifadeler ortada koltuk olmamasına rağmen sadece bir mikrofon için yapılan kavgayı gözler önüne serdi.

Kara yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Grup toplantılarında Ali Babacan 26 dakika, Mahmut Arıkan 23 dakika konuşarak ortak kararlara uyarken, Ahmet Davutoğlu’nun her hafta olduğu gibi bugün de 40 dakika konuşması artık kabul edilemez."

İktidar olsalar önden yürüdün arkadan yürüdüm kavgası

'Bir mikrofonun kavgasına tutuşan DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin hiç olamayacakları iktidara geldiklerinde sen önden gittin, ben arkada kaldım diye kavga diye kavga etmezler mi?' sorusu akıllarda oluştu.