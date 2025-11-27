Yanardağlar dirildi! 'Volkanik Kış'lar geliyor! Peki volkanik kış nedir?

Son yıllarda patlayan yanardağlar bir yanda korkuya neden olurken diğer yandan 'dünya volkanik kışın esareti alına mı girecek' sorusunu akıllara getirdi.

Akit TV'de hazırlanan "Yanardağlar dirildi! 'Volkanik Kış'lar geliyor!" başlıklı haber bu konuya dikkat çekti.

Peki volkanik kış nedir?

Volkanik kış, olarak alt atmosfer tabakasının bir yanardağ patlaması sonucu soğuması fenomeni. Kül ve kükürtlü gazlardan oluşan aerosollar ve sülfürik asit, büyük patlamayla stratosfere kadar fırlayarak sis gibi bütün Dünya'yı kaplar.

Güneş ışınları böylece kısmen yutulur, kısmen de uzaya yansır. Stratosferde bu durum bir ısınmaya yol açar. Yerdeyse ortalamada Dünya iklimi soğur, bölgesel ve mevsimlere bağlı olarak aynı zamanda ısınmalar da olur.

Volkanik kışa benzer bir etki, (varsayılan) bir atom savaşıyla ortaya çıkan nükleer kıştır.