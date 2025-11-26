CHP Milletvekili Murat Emir’in dudak uçuklatan serveti Cem Küçük’ü çıldırttı! Masak’a çağrıda bulundu

Cem Küçük programda elindeki bir listeyi okuyarak Murat Emir'e ait olduğunu iddia ettiği gayrimenkulleri sıraladı. Bu listede yer alan başlıca mülkler ve varlıklar şunlar:

Ankara'da Meskenler ve Arsalar:

Çankaya'da mesken

Dikmen'de mesken

Mamak'ta arsa

Etimesgut'ta arsa

Mamak'ta 6, 7 ve 8 numaralı parseller

Diğer Şehirlerdeki Evler:

Antalya'da ev

Muğla'da ev

Eskişehir Odunpazarı'nda ev

Antalya Serik'te ev

Küçük, bu sayılanların dışında "yüzlerce" şey olduğunu belirterek, "Daha sayamıyorum hocam. Yani yüzlerce şey var," ifadelerini kullandı.

"Bir Göz Doktoru Bu Serveti Nasıl Elde Eder?"

Cem Küçük, Murat Emir'in mesleğinin bir göz doktoru olduğunu hatırlatarak, bu kadar çok sayıda gayrimenkulün nasıl edinildiğini sorguladı.

"Ya bu kadar mal varlığı var. Sayın Murat Emir'e sesleniyorum izliyorsa. Her gün bana laf yetiştireceğine, bu kadar serveti nasıl elde ettiğini bir izah etsin ya. Bir göz doktoru, iki göz ameliyatı yapıyor diye 10 tane evi mi alabiliyor? Ama çalışarak böyle servetler elde edilir mi, hocam? Söylüyorum sana. Ya olsa sende de olur."

Küçük, mal varlığının helal ve hoş yollarla kazanılmasına itiraz etmediğini, ancak bir doktorun bu denli büyük bir serveti yasal yollarla kazanmasının şüpheli olduğunu ima etti.

MASAK'a İnceleme Çağrısı

Gazeteci Cem Küçük sözlerini sonlandırırken Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) doğrudan çağrıda bulundu.

"Buradan da MASAK'a da sesleniyorum. Varsa gayriresmî bir iş, Murat Emir'inki gayriresmî hesapları yani illegal yollardan elde ettiyse o da açıklansın yani."

Akit daha önce yazmıştı

Cem Küçük'ün TV ekranlarından sorguladığı CHP Milletvekili Murat Emir'in dudak uçuklatan servetini bir hafta önce böyle vermişti.

Haber Yeni Akit gazetesinde şöyle verilmişti;

Yolsuzluk sebebiyle tutuklanan İmamoğlu’na yönelik açık desteğiyle bilinen ve yürütülen yargı sürecini “siyasi intikam” olarak değerlendiren CHP’li Emir’in, siyasete girdikten sonra çok sayıda taşınmaz edindiği ortaya çıktı. Gençlik yıllarından itibaren CHP Gençlik Kollarında görev alan ve 2014 yerel seçimlerinde CHP Keçiören belediye başkan adayı gösterilen göz doktoru Emir’in, 2012-2025 yılları arasında adeta mütevazı bir “emirlik” kuracak kadar, aralarında dubleks dairelerin, meskenlerin, lüks dairelerin, lokal, market ve arsaların olduğu çok sayıda taşınmaz edindiği öne sürüldü. İşte Murat Emir'in servetinin yer aldığı haber sayfası.