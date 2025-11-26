  • İSTANBUL
İstanbul'da neler oluyor? 40 kişi hemen hastanelere başvurdu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da neler oluyor? 40 kişi hemen hastanelere başvurdu

Milyonlarca insana ev sahipliği yapan İstanbul'da bulunan bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine 40 kişi hastanelere başvurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine 40 kişinin hastanelere başvurduğunu, 35'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 5 hastanın tahlil ve takip süreçlerinin sürdüğünü ve genel durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlimizde bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine toplam 40 kişi çeşitli hastanelerimize başvurmuştur.

Başvuruların 25'i ambulansla, 15'i ise ayaktan gerçekleştirilmiştir.

Hastalarımızdan 35'i gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir.

 

 

Kalan 5 hastamızın tahlil ve takip süreçleri devam etmekte olup genel durumları iyidir.

Bir hastamızda, yapılan tetkikler sonrası rastlantısal olarak kalp enzimi yüksekliği tespit edilmiş olup ileri tetkik ve tedavi amacıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki yapılmıştır."

