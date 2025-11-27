Devlet mirasa tam ortak oluyor! Mirasa yüzde 50 vergi!

İsviçre'de 50 milyon İsviçre frangını aşan miraslara yüzde 50 vergi uygulanması önerisi sandığa taşınıyor. Ekonomik adalet ve iklim kriziyle mücadele hedefiyle hazırlanan teklif, özellikle ultra zenginlerin yoğun yaşadığı İsviçre için tarihi bir sınav niteliği taşıyor.

İsviçre, bu Pazar günü ekonomik dengeleri ve zenginler cennetine dönüşen imajını yakından ilgilendiren tarihi bir karara hazırlanıyor. Ülkede 50 milyon İsviçre frangını aşan miraslara yüzde 50 vergi getirilmesini öngören teklif, iklim kriziyle mücadeleye kaynak yaratmak amacıyla halkın oyuna sunuluyor. Ancak anketler, radikal vergi modeline toplumun büyük kısmının sıcak bakmadığını gösteriyor. Kimi uzmanlar referandumu iklim politikaları açısından “cesur bir adım”, iş çevreleri ise “ekonomik tehdit” olarak değerlendiriyor.

Teklif: “Sosyal ve Mali Açıdan Adil Bir İklim Politikası”

Euronews’in aktardığı bilgiye göre referandum, Sosyal Demokrat Parti'nin gençlik kolu Jeunesse Socialiste tarafından gündeme getirildi.

Amaç:

Ultra zenginlere ciddi bir vergi yükü getirmek

Elde edilen geliri iklim değişikliğiyle mücadelede kullanmak

Ancak kamuoyu yoklamaları teklifin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Tamedia/20 Minuten anketine göre İsviçre halkının %75’i düzenlemeye karşı.

KOBİ’lerden Ultra Zenginlere Tepki

Vergi teklifi sadece milyarderleri değil, aile şirketlerini de tedirgin ediyor.

Sanayi grubu Swissmem, önerinin:

Aile işletmelerinin el değiştirmesini zorlaştıracağını

On binlerce kişinin istihdamını tehlikeye atabileceğini

savunuyor.

Bazı varlıklı kişilerin ise tartışma nedeniyle İsviçre’ye taşınma planlarını ertelediği belirtiliyor.

2015’te Benzeri Reddedilmişti

ETH Zürih araştırmacısı Isabel Martinez, İsviçre’nin 2015’te benzer bir teklifi reddettiğini hatırlattı. O dönem yalnızca nüfusun %2’sini etkileyecek %20 miras vergisi önerisi bile halkın %71’i tarafından geri çevrilmişti.

Bu nedenle uzmanlar, bu yılki %50’lik vergi önerisinin kabul edilmesini zor bir ihtimal olarak değerlendiriyor.

Vergi Eşitsizliği Azaltabilir Ama Gelir Sınırlı

OECD verilerine göre miras vergileri 2023’te toplam vergi gelirlerinin sadece %0,41’ini oluşturdu.

Bu da teklifin eşitsizlikle mücadelede sembolik bir adım olabileceğini, ancak devlet bütçesine etkisinin sınırlı kalacağını gösteriyor.

Gözler Pazar Günü Yapılacak Kritik Oylamada

İklim krizi için radikal bir finansman modeli öneren referandum, zenginlerin sığınağı olarak bilinen İsviçre’de büyük bir siyasi sınav olacak.

Halkın kararının, ülkenin uluslararası yatırımcı imajından aile işletmelerinin geleceğine kadar birçok alanda etkisi olması bekleniyor.