  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

1900 dairenin olduğu site alev alev yandı: En az 13 kişi öldü, 15 kişi ağır yaralandı

Rezil oldular: Yalanınız batsın, halkı aptal yerine koydular... Yalancı Mahir

Daha şimdiden kavgaya tutuştular

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Terörsüz Türkiye süreci devlet aklının projesidir

Filistin halkına yönelik olağanüstü insanı çaba gösterdi! Başkan Erdoğan'a dünya çapında ödül

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı paketi Meclis'e sunuluyor

Türkiye’nin Sudan sınavı: Sudan krizinde Ankara etkisi!

9. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi sonuç bildirgesi yayımlandı: Kur’an Kâinatı Okuyor

Orduyu çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Disiplinsiz teğmenlerin derdi CHP'yi gerdi

Abdurrahman Dilipak’a beraat! ‘AKP’nin papatyaları’ davasında karar çıktı
Dünya Devlet mirasa tam ortak oluyor! Mirasa yüzde 50 vergi!
Dünya

Devlet mirasa tam ortak oluyor! Mirasa yüzde 50 vergi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Devlet mirasa tam ortak oluyor! Mirasa yüzde 50 vergi!

İsviçre'de 50 milyon İsviçre frangını aşan miraslara yüzde 50 vergi uygulanması önerisi sandığa taşınıyor. Ekonomik adalet ve iklim kriziyle mücadele hedefiyle hazırlanan teklif, özellikle ultra zenginlerin yoğun yaşadığı İsviçre için tarihi bir sınav niteliği taşıyor.

İsviçre'de 50 milyon İsviçre frangını aşan miraslara yüzde 50 vergi uygulanması önerisi sandığa taşınıyor. Ekonomik adalet ve iklim kriziyle mücadele hedefiyle hazırlanan teklif, özellikle ultra zenginlerin yoğun yaşadığı İsviçre için tarihi bir sınav niteliği taşıyor.

İsviçre, bu Pazar günü ekonomik dengeleri ve zenginler cennetine dönüşen imajını yakından ilgilendiren tarihi bir karara hazırlanıyor. Ülkede 50 milyon İsviçre frangını aşan miraslara yüzde 50 vergi getirilmesini öngören teklif, iklim kriziyle mücadeleye kaynak yaratmak amacıyla halkın oyuna sunuluyor. Ancak anketler, radikal vergi modeline toplumun büyük kısmının sıcak bakmadığını gösteriyor. Kimi uzmanlar referandumu iklim politikaları açısından “cesur bir adım”, iş çevreleri ise “ekonomik tehdit” olarak değerlendiriyor.

 

Teklif: “Sosyal ve Mali Açıdan Adil Bir İklim Politikası”

Euronews’in aktardığı bilgiye göre referandum, Sosyal Demokrat Parti'nin gençlik kolu Jeunesse Socialiste tarafından gündeme getirildi.
Amaç:

Ultra zenginlere ciddi bir vergi yükü getirmek

Elde edilen geliri iklim değişikliğiyle mücadelede kullanmak

Ancak kamuoyu yoklamaları teklifin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Tamedia/20 Minuten anketine göre İsviçre halkının %75’i düzenlemeye karşı.

KOBİ’lerden Ultra Zenginlere Tepki

Vergi teklifi sadece milyarderleri değil, aile şirketlerini de tedirgin ediyor.
Sanayi grubu Swissmem, önerinin:

Aile işletmelerinin el değiştirmesini zorlaştıracağını

On binlerce kişinin istihdamını tehlikeye atabileceğini
savunuyor.

Bazı varlıklı kişilerin ise tartışma nedeniyle İsviçre’ye taşınma planlarını ertelediği belirtiliyor.

 

2015’te Benzeri Reddedilmişti

ETH Zürih araştırmacısı Isabel Martinez, İsviçre’nin 2015’te benzer bir teklifi reddettiğini hatırlattı. O dönem yalnızca nüfusun %2’sini etkileyecek %20 miras vergisi önerisi bile halkın %71’i tarafından geri çevrilmişti.

Bu nedenle uzmanlar, bu yılki %50’lik vergi önerisinin kabul edilmesini zor bir ihtimal olarak değerlendiriyor.

 

Vergi Eşitsizliği Azaltabilir Ama Gelir Sınırlı

OECD verilerine göre miras vergileri 2023’te toplam vergi gelirlerinin sadece %0,41’ini oluşturdu.
Bu da teklifin eşitsizlikle mücadelede sembolik bir adım olabileceğini, ancak devlet bütçesine etkisinin sınırlı kalacağını gösteriyor.

 

Gözler Pazar Günü Yapılacak Kritik Oylamada

İklim krizi için radikal bir finansman modeli öneren referandum, zenginlerin sığınağı olarak bilinen İsviçre’de büyük bir siyasi sınav olacak.
Halkın kararının, ülkenin uluslararası yatırımcı imajından aile işletmelerinin geleceğine kadar birçok alanda etkisi olması bekleniyor.

Savunma koridorunda casusluk paniği! Üç kişi operasyonla yakalandı
Savunma koridorunda casusluk paniği! Üç kişi operasyonla yakalandı

Gündem

Savunma koridorunda casusluk paniği! Üç kişi operasyonla yakalandı

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 14 kişi paketlendi
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 14 kişi paketlendi

Yerel

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 14 kişi paketlendi

2 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı
2 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı

Gündem

2 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı

Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu
Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

Gündem

Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23