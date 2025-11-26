  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! Ve oraya uçak gemisi sevk edildi... Sinirleri gerdi
Dünya

Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! Ve oraya uçak gemisi sevk edildi... Sinirleri gerdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! Ve oraya uçak gemisi sevk edildi... Sinirleri gerdi

Amerikan ordusunun Karayipler'deki askeri yığınağı nedeniyle ABD'yle Venezuela'da sinirler gerildi! Bölge için harekete geçen ABD'den dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ve birçok savaş gemisiyle birlikte 15 bin askerini bölgeye sevk edildi.

Amerikan ordusunun Karayipler'deki askeri yığınağı nedeniyle ABD'yle Venezuela arasında başlayan gerginlik sürüyor.

Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için Güney Mızrağı Operasyonu başlattığını bu ay duyuran ABD, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da aralarında bulunduğu çok sayıda savaş gemisiyle birlikte 15 bin askerini bölgeye sevk etti

Donald Trump yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da dahil ettiği Cartel de los Soles'i Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine dün eklemişti.

Öte yandan Trump, "terör örgütü lideri" olmakla suçladığı Maduro'yla görüşmeye açık kapı bıraktığını da söylemişti.

 

Reuters'ın analizinde, Venezuela'nın ABD'yle müzakereye başlaması durumunda çoğunlukla Çin'e sattığı ham petrolü "pazarlık kozu" olarak kullanabileceği belirtiliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Venezuela'nın petrol üretimi bu yıl günde 1,1 milyon varil civarında sabitlendi. Nakliye verilerine göre, ihracatın yüzde 80'inden fazlası haziran ve ekim arasında Çin'e gönderildi.

Analistler, pazarlık kozu olarak bu sevkıyatların bir kısmının ABD'ye yönlendirilebileceğini ve Amerikan şirketlerine esnek işletme lisansları verilebileceğini söylüyor.

Trump ilk döneminde Venezuela Devlet Petrol Şirketi'ni (PDVSA) yaptırım listesine almıştı. 2019'daki bu hamlenin ardından PDVSA'nın tedarik sözleşmelerinin çoğu askıya alınmış, şirket neredeyse tüm petrolünü spot piyasada büyük indirimlerle satmak zorunda kalmıştı.

Enerji analisti Thomas O'Donnell, "ABD'ye daha fazla petrol göndermek ve onların Venezuela'daki yatırımlarını korumak Maduro'nun sunabileceği bir teklif" diyor.

Washington, Maduro yönetiminin kartellerle işbirliği yaptığını savunuyor. İddiaları reddeden Karakas ise Trump yönetiminin ülkede darbe planladığını öne sürüyor.

 

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, pazartesi günkü açıklamasına ABD'nin petrol nedeniyle ülkesini hedef aldığını savunmuştu.

Kolombiya lideri Gustavo Petro da CNN'e verdiği röportajda, Trump yönetiminin Venezuela üzerindeki baskılarının uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleden çok ülkenin petrolüne erişmekle ilgili olduğunu ileri sürdü.

Petro, Venezuela'nın küresel uyuşturucu ticaretinin küçük bir kısmında rol oynadığını savunarak, ABD'nin ülkedeki geniş petrol rezervlerini ele geçirmeye çalıştığını iddia etti.

Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için Güney Mızrağı Operasyonu başlattığını bu ay duyuran ABD, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da aralarında bulunduğu çok sayıda savaş gemisiyle birlikte 15 bin askerini bölgeye sevk etti.

Bölgede en az 21 operasyon düzenleyen Amerikan ordusu, uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını iddia ettiği 83 kişiyi öldürdü.

Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapis cezasını Türkiye Raportörü tamamen saçma deyip savundu! Savunma 'pes' dedirtti
Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapis cezasını Türkiye Raportörü tamamen saçma deyip savundu! Savunma 'pes' dedirtti

Aktüel

Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapis cezasını Türkiye Raportörü tamamen saçma deyip savundu! Savunma 'pes' dedirtti

Gine-Bissau Devlet Başkanı görevden alındı: askeri darbe! Seçim süreci askıya alındı
Gine-Bissau Devlet Başkanı görevden alındı: askeri darbe! Seçim süreci askıya alındı

Dünya

Gine-Bissau Devlet Başkanı görevden alındı: askeri darbe! Seçim süreci askıya alındı

Lübnan ile Güney Kıbrıs petrol rezervleri için deniz yetki anlaşmasına imza attı: Milyon dolar destek
Lübnan ile Güney Kıbrıs petrol rezervleri için deniz yetki anlaşmasına imza attı: Milyon dolar destek

Dünya

Lübnan ile Güney Kıbrıs petrol rezervleri için deniz yetki anlaşmasına imza attı: Milyon dolar destek

Kafe sahibinden skandal sözler: CİMER'e şikâyet et, Recep Tayyip Erdoğan'a da söyle...
Kafe sahibinden skandal sözler: CİMER'e şikâyet et, Recep Tayyip Erdoğan'a da söyle...

Aktüel

Kafe sahibinden skandal sözler: CİMER'e şikâyet et, Recep Tayyip Erdoğan'a da söyle...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23