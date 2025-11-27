Osman Bey mührü Orhan’a verdi

Osman Bey'in gelişiyle başlayan toyda ilk konu, Yarhisar'ın kaybı oldu. Beyler arasında hararetli tartışmalar yaşanırken Şahinşah Bey, Orhan Bey'e dönerek iğneleyici bir ses tonuyla, "İnşallah bu sefer de başına buyruk davranmazsın." dedi. Bu sözlerin ardından Osman Bey sözü alıp tarihî bir konuşmayla dengeyi tamamen değiştirdi: "Madem başına buyruk davranmasını istemezsiniz, biz de o vakit onun sözünü dinleriz." Osman Bey'in bu sözleri muhalif beyleri şaşkına çevirirken, Orhan Bey'in destekçileri arasında büyük bir sevinç yarattı.

ORHAN BEY POSTA OTURDU

Toyda herkesin nefesini tuttuğu o anda, Osman Bey sözlerine devam ederek kararının gerekçelerini anlattı ve sonunda Ertuğrul Gazi'nin mührünü Orhan Bey'e teslim etti. Kayı'da yeni dönemin resmen başladığı sahne sosyal medyada büyük yankı uyandırırken izleyiciler, "Osman Bey sadece mührü değil, mirasını da devretti." yorumları yaptılar.

NİLÜFER HATUN MÜJDEYİ VERDİ!

Babasından emaneti devralan Orhan Bey, yeni bir döneme adım atarken, Nilüfer Hatun'un endişeli hâllerini fark etti. Baş başa kaldıklarında Nilüfer'in suskunluğunun ardındaki nedeni öğrenmek isteyen Orhan Bey, sabırla üzerine gitti. Nilüfer Hatun'un çekinmesi üzerine ısrarını sürdüren Orhan Bey, sonunda müjdeli haberi aldı ve Nilüfer Hatun yeni bir evlat beklediğini söyledi.

"MURADIMIZI VERDİ ALLAH"

Gözyaşlarıyla birbirine sarılan çiftin sahnesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Orhan Bey, Nilüfer Hatun'un endişelerini gidermek için elini tutarak, kararlılıkla söyledi: "Muradımızı verdi Allah… Evladımızı birlikte büyüteceğiz." Duygu dolu sahneler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken kullanıcılar, "Hayallerin ötesinde bir sevda" yorumlarında bulundular.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan beşinci bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Ahalinin sevinç gösterileri arasında tören alanına gelen Orhan Bey, yanında Osman Bey'le kendisini bekleyenlerin karşısına çıktı. Ahaliye seslenen Osman Bey: Vaktiyle babam Ertuğrul Gazi'ye beyliği için, Konya Sultanı'ndan beylik alametleri gelmişti. İmdi o emanetler Orhan Bey'e teslim edilecek" dedi.

Boran Bey'in "Beylik tuğları gele" çağrısıyla gelen emanetler, Orhan Bey'e teslim edildi. Osman Bey "Hükümdarlar taç giyerler, bense kefenimi başıma taç ettim. Sen de bu adeti sürdüresin oğul" diyerek Orhan Bey'e sarığını taktı.

"TÜRK DEVLETSİZ OLMAZ, VATANSIZ KALMAZ, EZANSIZ OLMAZ"

Kayı Obası'na seslenen Orhan Bey'in sözleri herkesi gururlandırdı: "Kayı'nın yiğitleri bacıları, Atam Ertuğrul'un babam Osman'ın yoldaşları, yarenleri! Emanet büyük, yük ağır, yol uzun, vakit dar, vazife ise zor" diyerek ahaliye seslendi: "Sözümdür; Türk devletsiz olmaz, vatansız kalmaz, ezansız olmaz. Türk'ün son kalesi Kayı'dır, son cihadı yarındır" diyen Orhan Bey hem kararlılığını gösterdi hem de tüm Kayı'ya umut verdi.