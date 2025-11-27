  • İSTANBUL
8 katlı binadaki yangında 1 kişi öldü

Kütahya'da 8 katlı binanın birinci katındaki evde çıkan yangında mahsur kalan felçli hasta hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

75. Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın birinci katında, İsmet ve Şükran Çabuk'un oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Şükran Çabuk itfaiye ekipleri tarafından evden kurtarıldı, yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Felçli olduğu öğrenilen eşi İsmet Çabuk ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Binada mahsur kalan diğer dairelerde oturan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen biri itfaiye görevlisi 5 kişiye de olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından daireden çıkarılan Çabuk'un cenazesi, morga götürüldü.

