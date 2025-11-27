  • İSTANBUL
Küçük yaramaz herkesi korkuttu
Yaşam

Küçük yaramaz herkesi korkuttu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Hatay İskenderun’da bir işletmede elini hamur karıştırma makinesine kaptıran küçük çocuk, itfaiyenin saniyelerle yarışan müdahalesiyle kurtarıldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde öğle saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Olay, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. Küçük çocuğun eli hamur karıştırma makinesine sıkıştı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu çocuğun elini sıkıştığı makineden kısa sürede çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

