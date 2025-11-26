Enerjide tarihi hamle: Türkiye, ezber bozan yöntemle kaya petrolü arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nde yaptığı mühim konuşmada, Türkiye ekonomisinin son 23 yılda kaydettiği devasa ilerlemeyi ve bu başarının itici gücü olan sanayicileri takdirle andı. Türkiye’nin 240 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten 1,6 trilyon dolara ulaştığını ve ihracatın 36 milyar dolardan 270 milyar dolar seviyesine yükseldiğini belirten Bakan Bayraktar, bu başarının temelinde Türk sanayisinin gücünün yattığını ifade etti.

Bakan Bayraktar, 2016 yılından itibaren kararlılıkla uygulanan "Milli Enerji ve Maden Politikası" sayesinde Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama stratejilerinde tarihi dönüşümler yaşandığını hatırlattı.

Gabar’dan Daha Büyük Potansiyel: Kaya Petrolü Hamlesi

Karadeniz’de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin kısa sürede üretime kazandırılmasıyla birlikte, 2023’ten bu yana yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılandığını belirten Bayraktar, bu rakamın seneye iki katına çıkacağını ve 2028’de 16-17 milyon hanenin kendi gazımızla ısınacağını belirtti. Bu başarı, Türkiye’nin doğal gaz ithalatında yıllık 15-16 milyar metreküplük devasa bir düşüş anlamına geliyor.

Gabar’daki petrol üretimindeki büyük ilerlemeye de değinen Bakan Bayraktar, 3 bin 600 mühendisin çalıştığı bölgede günlük 80 bin varil petrol üretimine ulaşıldığını ve bunun yıllık 2 milyar dolarlık bir ekonomik katkı sağladığını kaydetti.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda yeni ve kritik bir adım attığını duyuran Bayraktar, Diyarbakır'da 4 blokta çalışmalara başlandığını açıkladı: "Türkiye artık alışılmışın dışındaki (ankonvansiyonel) çatlatma yöntemiyle kaya petrolü arayışına başlıyor. Bu potansiyel, Gabar'daki keşfin bile ötesine geçebilir ve ülkemiz için gerçek anlamda 'oyun değiştirici' bir etki yaratabilir."

Bakan Bayraktar, bu arayışta başarılı olunması halinde, Diyarbakır'ın yüzlerce yeni kuyuyla adeta bir petrol şehrine dönüşeceği sürecin başlayacağını ifade etti.

Dışa Bağımlılık Faturası ve Yenilenebilir Enerji Hamlesi

Türkiye'nin ekonomik büyümesine paralel olarak enerji talebinin de hızla arttığına dikkat çeken Bayraktar, son 22 yılda enerji ithalatına ödenen 1 trilyon 20 milyar dolarlık faturanın düşürülmesinin milli bir görev olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin artan enerji talebi, dışa bağımlılık meselesi ve iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri gibi üçlü bir zorlukla karşı karşıya olduğunu belirten Bayraktar, elektrik tüketiminin 2050 yılına kadar üç kat artarak 1050 teravatsaat seviyelerine çıkacağını öngördü.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için yenilenebilir enerjide dev adımlar atıldığını kaydeden Bakan, Cumhurbaşkanı’nın COP29’da dünyaya ilan ettiği 120 bin megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi hedefine ulaşmak için yıllık en az 8-9 bin megavatlık yeni kurulu gücün sisteme eklenmesi gerektiğini söyledi. Bugün itibarıyla güneş ve rüzgarda kurulu gücün 38 bin megavata ulaştığı belirtildi.

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerjiye yapılan her yatırımın, hem arz güvenliğini güçlendirdiğini hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedeflerine doğrudan hizmet ettiğini dile getirdi. Ayrıca 2024-2030 dönemi 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 20 milyar dolarlık kamu ve özel sektör yatırımıyla yüzde 15'lik enerji tasarrufu hedeflendiği de açıklandı.

Madencilikte Yerlileşme Stratejik Öncelik

Türkiye'nin maden çeşitliliği açısından dünyanın en zengin 7. ülkesi olmasına rağmen sanayinin temel ham madde girdilerinde net ithalatçı konumunda bulunmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Bayraktar, madencilik sektöründe yerlileşme ve katma değerli üretimin stratejik öncelik olduğunu vurguladı. Yıllık altın üretiminin ilk etapta 100 tona çıkarılması hedeflenirken, kritik madenlerde ise nadir toprak elementleri tedarikinde dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girilmesi için kamu, özel sektör ve akademi işbirliğiyle çalışmaların hızlandığı aktarıldı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin bugüne kadar yer altı kaynakları açısından "kısıtlı" görülen ezberini bozduğunu ve bu zorlu küresel süreçten (Kovid-19, jeopolitik gerilimler) 2026’dan itibaren yapılacak yapısal reformlarla güçlenerek çıkılacağını sözlerine ekledi.