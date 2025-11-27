Erzincan’da imam adaylarına önemli mesaj! Eğitimde merhamet öne çıktı

Programda konuşan Vali Aydoğdu, imamlık görevinin makamdan öte bir sorumluluk olduğunu belirterek merhamet, gönül kazanma ve insanı anlama üzerine mesajlar verdi. Vali Aydoğdu, "Kıymetli imam adayları, sizlere bir makam değil; bir şeref emanet ediliyor. Unutmayın, bir imamın en büyük kürsüsü kalplerdir. Merhameti mesleğinizin merkezine koyun. İnsanların sesini kısmak değil, onların yükünü hafifletmek için varsınız" dedi.

İnsanları yargılamadan önce anlamanın önemine dikkat çeken Aydoğdu, "Din nasihattir; nasihatin özü ise merhamettir. Bir imamın görevi ‘Niçin böyle oldun?’ demek değil, ‘Sana nasıl yardımcı olabilirim?’ demektir. Çünkü herkes görünmeyen bir yük taşır" ifadelerini kullandı.

Gençlerle ve toplumla iletişimde yeni yaklaşımların gerekliliğine işaret eden Vali Aydoğdu, özün, geleneklerin ve kültürel değerlerin kaybedilmeden çağın doğru okunması gerektiğini belirtti. "Gençlerin dilini, çocukların dünyasını, yaşlıların sessizliğini öğrenmek sizin en büyük vazifenizdir. Her yaşın bir dili vardır ve bir imam bunu bildiğinde cemaatine değil, cemaatinin gönlüne imam olur" dedi.

Aydoğdu, imam adaylarına güzel ahlakı yalnızca sözle değil, davranışla göstermeleri gerektiğini vurgulayarak, "Kime dokunursanız dokunun; hiçbir ayrım yapmayın. Devlet adaletle durur; imam da adaletle sevilir. İnsanlara hizmeti bir meslek olarak değil, şeref olarak görün. Gittiğiniz her yere sevgi götürün, çünkü sevgi tebliğin en etkili halidir" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Dini İhtisas Merkezi Müdürü Gökhan Badem ile İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’na teşekkür eden Vali Aydoğdu, imam adaylarına görev alacakları yerlerde başarılar diledi.

Vali Aydoğdu, programın ardından Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Anlama Yarışması bölge birincisi Hafız Abdurrahman Polat ile Etkili Hutbe İradı Yarışması bölge üçüncüsü Hafız Ebubekir Kalın’ı tebrik ederek ödül takdiminde bulundu.