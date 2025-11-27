ABD'ye savunma perdesi: 40 milyar dolarlık T-kubbe hava savunma sistemi geliyor! Kriz patladı

Tayvan lideri Lai Ching-te, ülkesinin kendi savunma gücünü pekiştirme kararlılığını vurgulayarak, 2026-2033 dönemini kapsayacak şekilde yaklaşık 40 milyar dolarlık ek bir savunma bütçesi hazırlığı içinde olduklarını duyurdu. Bu stratejik adım, artan bölgesel gerilimler ve Çin'in baskısı karşısında Tayvan'ın güvenlik duruşunu güçlendirmeyi amaçl

Lai Ching-te, ulusal güvenlik konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini ve Çin'in Tayvan ile Hint-Pasifik bölgesine yönelik tehditlerinin arttığını belirtti. Son dönemde Japonya, Filipinler ve Tayvan Boğazı çevresinde yaşanan askeri hareketlilikler, denizcilikteki gri bölgeler ve dezenformasyon kampanyalarının bölgedeki istikrarı bozduğunu ifade eden Lai, Tayvan'ın kendini savunma konusundaki kararlılığını göstermesi gerektiğini vurguladı. Lider, bölgedeki büyük bir güç olarak Çin'in sorumluluklarının farkında olmasını ve bölge barışı ile istikrarına katkıda bulunmasını umduğunu dile getirdi.

T-KUBBE SİSTEMİ VE ABD DESTEĞİ

Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, bu yeni bütçenin, Tayvan'ın yerli imkanlarla geliştirmekte olduğu ve henüz geliştirme aşamasında olan "T-Kubbe" hava savunma sistemi gibi kritik unsurları da kapsayacağını açıkladı. Bu sistemin balistik füzeler ve insansız hava araçlarına karşı savunmada önemli bir rol oynaması bekleniyor. ABD'nin Taipei Büyükelçisi Raymond Greene de, ABD'nin Tayvan'ın hızla önemli asimetrik savunma kapasitesi kazanmasını desteklediğini belirterek, bu adımın bölgede caydırıcılık yoluyla barış ve istikrarı güçlendireceğini ifade etti.

MUHALEFETİN TEPKİSİ VE HEDEFLER

Bu önemli bütçe teklifinin, Tayvan muhalefetinin çoğunlukta olduğu parlamentoda oylanması bekleniyor. Savunma harcamalarının artırılmasına daha önce karşı çıkan en büyük muhalefet partisi Kuomintang'ın Genel Başkanı Cheng Li-wun, doğrudan bütçe oylamasına itiraz etmediğini belirtmekle birlikte, Lai Ching-te'ye "eşikten dönme" çağrısı yaptı. Cheng, uluslararası toplumun Tayvan'ın barış istediğinin farkında olduğunu ve savaştan kaçınmak istediklerini söyledi. Tayvan, 2026 yılı için savunma harcamalarını Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 3,32'sine, yani yaklaşık 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bu, ülkenin savunma harcamalarının 2009'dan bu yana ilk kez GSYİH'nin yüzde 3'lük sınırını aşması anlamına geliyor. Lai Ching-te daha önce yaptığı bir açıklamada, 2030 yılına kadar savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 5'ine ulaşmasını umduğunu belirtmişti.