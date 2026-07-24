Otoyolda minibüse nefes kesen uyuşturucu baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir ikamete baskın düzenlendi. Operasyonda evde bulunan 2 şüpheli, emniyet ekiplerince yere yatırılarak kelepçelenip gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 79 kilo 950 gram sıvı metamfetamin, 1 kilo 800 gram kristal metamfetamin ve 20 kilogram kimyasal katkı maddesi ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Tuzla ve Ataşehir ilçelerinde uyuşturucu sevkiyatında kullanılan iki aracı gece yarısı yakın takibe aldı. Nefes kesen yakın takip sonrası minibüslerin önü kesilerek durduruldu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, araçlarda yapılan aramalarda ise 27 kilo 550 gram skunk ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira para ele geçirildi. Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve katkı maddelerine imha edilmek üzere el konulurken, yakalanan toplam 4 şüpheli, ifadeleri alınması için emniyete götürüldü. Zanlıların, polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.