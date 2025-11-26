  • İSTANBUL
Otoyolda çalışmalar hızlandı! Sürücüler için kontrollü geçiş uyarısı
Yerel

Otoyolda çalışmalar hızlandı! Sürücüler için kontrollü geçiş uyarısı

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Otoyolda çalışmalar hızlandı! Sürücüler için kontrollü geçiş uyarısı

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteninde, Çeşmeli–Mersin–Tarsus Otoyolu’nun Kuyuluk–Çeşmeli kavşakları arasındaki 0-1. kilometrelerde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığı bildirildi. Sürücülerin bölgede trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmesi istendi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Kuyuluk-Çeşmeli kavşakları 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere Kavşağı mevkisinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sürdürülüyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 17-21. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten çift yönlü sağlanıyor.

 

Antalya-Manavgat yolunun 14-16. kilometrelerindeki Serik Köprülü Kavşağı köprü bakım onarım çalışması ile Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 62. kilometresinde bulunan Sümbüllü 4 Tüneli'ndeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

