Otoyolda çalışmalar hızlandı! Sürücüler için kontrollü geçiş uyarısı
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteninde, Çeşmeli–Mersin–Tarsus Otoyolu’nun Kuyuluk–Çeşmeli kavşakları arasındaki 0-1. kilometrelerde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığı bildirildi. Sürücülerin bölgede trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmesi istendi.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere Kavşağı mevkisinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sürdürülüyor.
Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Tekirdağ-Muratlı yolunun 17-21. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten çift yönlü sağlanıyor.
Antalya-Manavgat yolunun 14-16. kilometrelerindeki Serik Köprülü Kavşağı köprü bakım onarım çalışması ile Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 62. kilometresinde bulunan Sümbüllü 4 Tüneli'ndeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.