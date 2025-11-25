Trump'tan Putin kararı! "Talimatımı verdim"
Açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Barış planını sonuçlandırmak umuduyla Özel Temsilcim Steve Witkoff’a Moskova’da Başkan Putin ile görüşmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sıcak açıklamalarda bulundu.
Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile ilgili aldığı kararı duyurdu.
Donald Trump şu ifadeleri kullandı:
"Barış planını sonuçlandırmak umuduyla Özel Temsilcim Steve Witkoff’a Moskova’da Başkan Putin ile görüşmesi talimatını verdim"