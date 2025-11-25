  • İSTANBUL
Dünya

Trump'tan Putin kararı! "Talimatımı verdim"

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Trump'tan Putin kararı! "Talimatımı verdim"

Açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Barış planını sonuçlandırmak umuduyla Özel Temsilcim Steve Witkoff’a Moskova’da Başkan Putin ile görüşmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sıcak açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile ilgili aldığı kararı duyurdu.

Donald Trump şu ifadeleri kullandı:

"Barış planını sonuçlandırmak umuduyla Özel Temsilcim Steve Witkoff’a Moskova’da Başkan Putin ile görüşmesi talimatını verdim"

