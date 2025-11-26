  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ukrayna'dan Trump'ın barış planına onay!

Sıcak saatler yaşanıyor! İHA üretim tesisi vuruldu

AK Partililere ‘katliam’ çağrısı: Yönetmen bozuntusuna ceza! HAGB’yle paçayı kurtardı

Şehitleri istismar etmek isteyenlerin maskesi iniyor! Kimi koltuk istiyor kimi darağacı

DMM'den Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, 'iptal edildi' iddialarına yalanlama! Cevap: Asılsız iddialar

İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

Türkiye arabulucu olabilir diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Macron’un Ukrayna açıklamalarına sert tepki

Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!

İstihbarattan kritik operasyon BAE adına casusluk yapan 3 kişi gözaltına alındı

İran’da yolsuzluk su krizine neden oldu, başkent taşınıyor
Teknoloji TSMC çip talebine yetişemiyor! 3 yeni fabrika kuracak
Teknoloji

TSMC çip talebine yetişemiyor! 3 yeni fabrika kuracak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TSMC çip talebine yetişemiyor! 3 yeni fabrika kuracak

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, 2 nm çiplere yönelik küresel talebin mevcut kapasitenin çok üzerine çıkması nedeniyle üç yeni fabrika inşa edeceğini duyurdu. İlk yatırımın toplam 28,6 milyar doları bulması bekleniyor.

TSMC CEO’su, şirketin mevcut üretim kapasitesinin yükselen küresel talebi karşılamada artık yetersiz kaldığını açıkladı.

2 nm sınıfındaki yeni nesil işlemciler, özellikle yapay zekâ sistemleri ve mobil işlemcilerde büyük bir sıçrama yarattığı için talep son aylarda rekor seviyelere çıkmış durumda.

ÜÇ YENİ FABRİKA İNŞA EDİLECEK

TSMC, açığı kapatmak amacıyla Güney Tayvan Bilim Parkı Özel Bölgesi yakınlarında üç yeni 2 nm üretim fabrikası kurmaya hazırlanıyor.
Her bir tesis için başlangıç yatırımının yaklaşık 9,54 milyar dolar, toplamda ise 28,6 milyar dolar seviyesinde olacağı belirtiliyor.

7 ADET 2 NM TESİS ZATEN DOLU

TSMC’nin halihazırda Hsinchu Bilim Parkı ve Kaohsiung’da yedi adet 2 nm tesisi bulunuyor. Ancak kapasitenin sınırına ulaşılmış durumda.
Mevcut tesislerde gelecek yıl sonu itibarıyla aylık 100.000 wafer üretimi hedefleniyordu, fakat yeni talep bu planın çok üzerinde gerçekleşiyor.

APPLE TALEBİN YARISINI ŞİMDİDEN KAPATTI

Kapasite krizinin asıl nedenlerinden biri Apple’ın yeni nesil işlemcileri için yaptığı dev rezervasyon.
Teknoloji devinin yaklaşan A20 ve A20 Pro serisi işlemcileri için TSMC’nin 2 nm kapasitesinin yarısından fazlasını şimdiden güvence altına aldığı bildiriliyor.

Bu durum, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve MediaTek’in Dimensity 9600 gibi işlemciler için sınırlı üretim payı elde etmesine yol açtı.

1.4 NM (A14) SÜRECİ İÇİN DEV YATIRIM

TSMC, 2 nm yatırımlarına ek olarak Tayvan’da A14 (1.4 nm) üretimine odaklanacak yeni bir tesis daha inşa ediyor.
Bu projenin yatırım tutarı 49 milyar dolar seviyesinde. Tesis, şirketin yeni nesil ultra verimli çip yarışında liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

ÜRETİM ARTIŞININ RAKAMLARI HENÜZ NET DEĞİL

Raporda, tüm tesisler tam kapasiteye ulaştığında toplam wafer üretimindeki artış miktarına dair bir rakam yer almıyor. Bu verinin gelecek yıl netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: ec.ltn.com.tw

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri beklentileri aştı
ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri beklentileri aştı

Ekonomi

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri beklentileri aştı

ABD'den BAE ve Suudi Arabistan'a çip onayı
ABD'den BAE ve Suudi Arabistan'a çip onayı

Dünya

ABD'den BAE ve Suudi Arabistan'a çip onayı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23