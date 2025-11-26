TSMC çip talebine yetişemiyor! 3 yeni fabrika kuracak

TSMC CEO’su, şirketin mevcut üretim kapasitesinin yükselen küresel talebi karşılamada artık yetersiz kaldığını açıkladı.

2 nm sınıfındaki yeni nesil işlemciler, özellikle yapay zekâ sistemleri ve mobil işlemcilerde büyük bir sıçrama yarattığı için talep son aylarda rekor seviyelere çıkmış durumda.

ÜÇ YENİ FABRİKA İNŞA EDİLECEK

TSMC, açığı kapatmak amacıyla Güney Tayvan Bilim Parkı Özel Bölgesi yakınlarında üç yeni 2 nm üretim fabrikası kurmaya hazırlanıyor.

Her bir tesis için başlangıç yatırımının yaklaşık 9,54 milyar dolar, toplamda ise 28,6 milyar dolar seviyesinde olacağı belirtiliyor.

7 ADET 2 NM TESİS ZATEN DOLU

TSMC’nin halihazırda Hsinchu Bilim Parkı ve Kaohsiung’da yedi adet 2 nm tesisi bulunuyor. Ancak kapasitenin sınırına ulaşılmış durumda.

Mevcut tesislerde gelecek yıl sonu itibarıyla aylık 100.000 wafer üretimi hedefleniyordu, fakat yeni talep bu planın çok üzerinde gerçekleşiyor.

APPLE TALEBİN YARISINI ŞİMDİDEN KAPATTI

Kapasite krizinin asıl nedenlerinden biri Apple’ın yeni nesil işlemcileri için yaptığı dev rezervasyon.

Teknoloji devinin yaklaşan A20 ve A20 Pro serisi işlemcileri için TSMC’nin 2 nm kapasitesinin yarısından fazlasını şimdiden güvence altına aldığı bildiriliyor.

Bu durum, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve MediaTek’in Dimensity 9600 gibi işlemciler için sınırlı üretim payı elde etmesine yol açtı.

1.4 NM (A14) SÜRECİ İÇİN DEV YATIRIM

TSMC, 2 nm yatırımlarına ek olarak Tayvan’da A14 (1.4 nm) üretimine odaklanacak yeni bir tesis daha inşa ediyor.

Bu projenin yatırım tutarı 49 milyar dolar seviyesinde. Tesis, şirketin yeni nesil ultra verimli çip yarışında liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

ÜRETİM ARTIŞININ RAKAMLARI HENÜZ NET DEĞİL

Raporda, tüm tesisler tam kapasiteye ulaştığında toplam wafer üretimindeki artış miktarına dair bir rakam yer almıyor. Bu verinin gelecek yıl netleşmesi bekleniyor.



