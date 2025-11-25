Diyarbakır'daki kafeler Camilerden rahatsız! Yok mu hepsine kilit vuracak babayiğit?

  • İSTANBUL
Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde, 16. yüzyıl eseri Kurşunlu Camii'nden yükselen Kur'an tilaveti sesi, cami çevresindeki bazı kafe işletmecilerinin şikayetine neden oldu. Fatihpaşa Mahalle Muhtarı, bu durumu "Caminin sesinden değil, Kur'an'ın sesinden rahatsız oluyorlar." sözleriyle sert bir dille eleştirerek, mahalle halkının ve turistlerin bu durumdan memnun olduğunu vurguladı.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde, 16. yüzyıl eseri Kurşunlu Camii'nden yükselen Kur'an tilaveti sesi, cami çevresindeki bazı kafe işletmecilerinin şikayetine neden oldu. Fatihpaşa Mahalle Muhtarı, bu durumu "Caminin sesinden değil, Kur'an'ın sesinden rahatsız oluyorlar." sözleriyle sert bir dille eleştirerek, mahalle halkının ve turistlerin bu durumdan memnun olduğunu vurguladı.

Diyarbakır'ın tarihi dokusuyla öne çıkan Sur ilçesinde, Fatihpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve tarihi öneme sahip Kurşunlu Camii (Fatihpaşa Camii), son günlerde alışılmadık bir tartışmanın odağı oldu. Caminin hoparlörlerinden yayılan Kur'an-ı Kerim tilaveti sesinin, cami etrafında faaliyet gösteren bazı kafe işletmecileri tarafından rahatsız edici bulunarak yetkili mercilere şikayet edilmesi, mahalle halkının ve muhtarın büyük tepkisini çekti.

Fatihpaşa Mahalle Muhtarı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kafe sahiplerinin cami yönetimini şikayet ettiğini ve hatta imam üzerinde baskı kurmaya çalıştığını belirtti. Muhtar, yaşanan bu duruma ilişkin duyduğu şaşkınlık ve tepkiyi şu sözlerle dile getirdi:

"Kafe sahipleri camiyi yetkili birimlere şikayet etmişler. İmama da baskı yapıyorlar. Ancak mahalleli bundan rahatsız değil. Aksine, bölgeye gelen turistler bile bu manevi atmosferden memnuniyet duyuyor."

 

Muhtar, şikayetlerin samimiyetini sorgulayarak, bölgedeki bazı kafelerde yapılan canlı müzik faaliyetlerinin yarattığı gürültüye dikkat çekti:

"Bu arkada herhalde birkaç tane kafe var canlı müzik yapıyorlar. Sesi ta Hz. Süleyman'da namaz kılarken caminin içine geliyor. Kurşunlu Camii'de namaz kılarken caminin içine geliyor. Bundan rahatsız olunmuyor da Kur'an'ın sesinden rahatsız oluyorlarmış efendim."

Özellikle Kurşunlu Camii gibi bölge için hem kültürel hem de dini açıdan büyük önem taşıyan bir yapının sesinin şikayet konusu yapılması, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.

Yorumlar

Abdullah

Kuran tilaveti isteyen açar Youtube'u, 7/24 istediğini dinler. Zorla bağıra bağıra Kuran dinletmek hastaya, bebeğe, yaşlıya, uyuması gereken gece bekçilerine zulümdür. Zorla din olmaz. Bunu anladığınızda insan olursunuz.

3.Abdülhamid

Bunları derhal bu topraklardan sürmek gerekiyor, yoksa kanser gibi üreyecekler.
