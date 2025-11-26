Çiftçiler için başvuru sürecinde son günler

Erzincan’da 2026 üretim yılına yönelik Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularında takvim hızla daralıyor. 1 Eylül 2025 tarihinde başlayan başvurular, 31 Aralık 2025 günü mesai bitiminde tamamlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ÇKS sistemi, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin kayıt altına alınması, desteklemelerden yararlanabilmesi ve tarımsal planlamaların sağlıklı şekilde yapılması açısından kritik önem taşıyor.

Vakit kaybetmeyin

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, ÇKS başvurularında son günlere girilirken çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini geciktirmeden tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Koçaker, başvuruların İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabildiğini belirterek, tüm üreticilere süreci yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

İlk kez başvuracaklar için zorunlu

İl Müdürü Koçaker, ÇKS’ye ilk kez müracaat edecek çiftçilerin veya arazi edinim bilgilerinde değişiklik bulunan üreticilerin mutlaka İl/İlçe Müdürlüklerine bizzat başvuru yapması gerektiğini kaydetti.

Önceki yıllarda başvurusu bulunan ve bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmayan çiftçilerin ise e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde güncelleme yapabildiğini hatırlattı.

Koçaker, ÇKS kayıtlarının güncel tutulmasının tarımsal desteklemelerden yararlanabilmek için hayati önem taşıdığını belirtti. Üreticilerin destekleme kayıpları yaşamamaları adına başvurularını 31 Aralık 2025 tarihine kadar eksiksiz şekilde tamamlamalarının gerekliliğini bir kez daha vurguladı.

"TarımCebimde" uygulaması

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında geliştirilen TarımCebimde mobil uygulaması, çiftçilerin ÇKS işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Uygulama üzerinden:

ÇKS sorgulama ve güncelleme, ürün bildirimi, desteklemelere dair birçok hizmete erişim sağlanabiliyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm çiftçilere başvuru sürecini son güne bırakmamaları yönünde çağrıda bulunarak, tarımsal faaliyetlerin kesintisiz ve planlı şekilde sürdürülebilmesi için kayıtların güncel tutulmasının önemine dikkat çekti.