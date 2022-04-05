Otoyol nereye yapılacak? Hangi ile otoyolu yapılacak?
Hızlı tren hatları, 2053 yılına kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053'e kadar yapılacak olan otoyollarının hangileri olduğunu açıkladı. Peki Otoyol nereye yapılacak? Hangi ile otoyolu yapılacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında hazırlanan Ulaştırma 2053 Vizyonu'nun tanıtım toplantısında konuştu.
Otoyol nereye yapılacak?
Bakan Karaismailoğlu, 2053'e kadar tamamlanacak otoyollardan bahsederek, bunların "Aydın-Denizli", "Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Savaştepe", "Çanakkale-Savaştepe", "Ankara-Kırıkkale-Delice", "Antalya- Alanya", "Sapanca-Afyonkarahisar", "Samsun-Mersin","Trabzon-Habur", "Afyon-Burdur", "Alanya-Silifke", "Delice-Samsun", "Ankara-İzmir", "Bozüyük-Afyonkarahisar", "Denizli-Burdur-Antalya", "Gerede-Merzifon-Bürgulak", "Şanlıurfa-Habur (Diyarbakır bağlantı yolu dahil)" ve "Sivrihisar-Bursa" otoyolları olduğunu söyledi.
Otoyolar ne zaman bitecek?
Karaismailoğlu, ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hadımköy-Başakşehir, Mersin-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Kızakalesi-Taşucu kesimlerinin de 2053'e kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.