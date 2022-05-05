Otoyol hız sınırı değişti mi? Otoyol hız sınırı ne kadar? Otoyollarda hız sınırı ne zaman artacak?

İçişleri Bakanlığı'nın kanun verdiği çerçevesinde 1 temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Standartların ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini duyurdu. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız. 120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek seviyede.

Otoyol hız sınırı ne kadar?

120 kilometre sınırını 140 kilometreye çıkaracağız. İdari yaptırımı yani ceza sınırı 154 kilometreye çıkaracağız. 154 kilometre hız yapabilecekler. Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir otoyolu ve Ankara Niğde otoyolu. Bu üçünün standardı bunu kaldırabilecek seviyede. Diğer Anadolu otoyolumuz var hepinde de 10 kilometre daha yükseltiyoruz 130 kilometreye çıkarıyoruz. İdari yaptırımı 143 kilometreye çıkarıyoruz.

Otoyolda hangi araç hangi hızla gidecek?