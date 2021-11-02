  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otopsi raporunu alamayan aileye haciz şoku!
Yerel

Otopsi raporunu alamayan aileye haciz şoku!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 5 yıl önce ölen Sinan Demirezen’in otopsi raporu çıkmadığı için ailesine haciz geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 23:44:00 -
Otopsi raporunu alamayan aileye haciz şoku!

Kahta Yenimahalle’de üç yetim çocuğa bakan 36 yaşındaki Fatma Demirezen, 5 yıldır Malatya İnönü Üniversitesi'nden eşinin otopsi raporunu alamadığını belirterek eşi Sinan Demirezen’in ölmeden önce çekmiş olduğu kredileri kapatamadığını bu yüzden de evine haciz geldiğini söyledi. Çocuklarından birinin sarılık, değerinin astım ve kendisinin de hem astım, hem şeker, hem de tansiyon hastası olduğunu ifade eden Fatma Demirezen, “3 tane yetim çocuk annesiyim. 2006'da evlendim. 2016'da Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde sezaryen ile bir bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim rahatsızlandı. O süreçte maddi sıkıntılar yaşadık. Eşim de kredi çekmek zorunda kaldı. 3 ay sonra bebeğimi kaybettim. Bebeğimi kaybettikten sonra eşim hastalandı. Eşimin sadece bir baş ağrısı vardı. Adıyaman Devlet Hastanesi'ne oradan da Malatya İnönü Üniversitesi'ne götürmemizi tavsiye ettiler. Hastanedeki yetkililer eşimin kullandığı antibiyotikler yüzünden böbreklerinin devre dışı kaldığını söyledi. İnönü Üniversitesinde eşimin yatış işlemini yaptık. Eşim 27 gün boyunca İnönü Üniversitesinde tedavi gördü. Eşim orada vefat etti. Eşimin neden vefat ettiğini bilmediğim için otopsi raporunu istedik. 5 yıl bitti 6. yıla girdik hala otopsi raporunu alamadım. Bütün gidebileceğim kurumlara gittim. Ama bir türlü otopsi raporunu alamadım. Ben 3 yetim annesiyim. Ben ancak yetimlerime bakabiliyorum evime gelen bu banka borçlarından, haciz memurlarından ve telefonları artık kaldıramıyorum. 5 yıldan fazladır Malatya İnönü Üniversitesi'nden eşimin otopsi raporunu alamıyorum. Alamadığım için de eşimin ölmeden önce çekmiş olduğu kredilerini kapatamıyorum. Evime gelen haczi kaldıramıyorum. Lütfen Allah rızası için bana yardım edin” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan Suriye kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan Suriye kararı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye'yi yerle bir eden Esed rejimi ile şu an görüşmeye ihtiyaç duymadıklarını söyledi...
Berdan Mardini konserinde görgüsüzlük!
Yaşam

Berdan Mardini konserinde görgüsüzlük!

Geçtiğimiz günlerde düğünde başında aşağı dolarlar saçılan Berdan Mardini, bu sefer de konserde dolar yağmuruna tutuldu. Sahneye çıkan bir k..
Mahalleyi elektriksiz bırakan olay!
Yerel

Mahalleyi elektriksiz bırakan olay!

Muğla’nın Ortaca ilçesinde kamyon kasasından düşen forkliftin elektrik direğini devirmesi sonucu mahallede elektrik kesintisi yaşandı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay