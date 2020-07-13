Otopsi nedir? Neden yapılır?

Ceset üzerinde yapılacak inceleme, organların uğradığı değişiklikler, sahibinin hastalıktan mı veya başka bir sebepten mi öldüğünü meydana koyar.

Özellikle neden öldükleri ilk bakışta belli olmayan kimselere tatbik edilir. Bu inceleme tıpta özel bir dal halini almış ve patolojik anatomi ile Adli Tıp denen kollar doğmuştur.

Otopsi, Cumhuriyet Savcısı huzurunda yapılır. Zamanımızda Adli Tıp'ı en çok meşgul eden konulardan birisi de cinayete kurban giden kimliği belirsiz kişilerin kimlik tespitidir.

Otopsi neden yapılır?

Otopsinin temel amacı, hastanın neden ve nasıl öldüğüne ilişkin sorulara karşılık bulmaktır.

Hastanelerdeki ölümlerin bazılarını kaybedilmiş savaşlar olarak görmek mümkündür.

Hiç kuşku yok ki, insanlar da diğer canlılar gibi er geç ölecektir. Tıp, hastanın arzusu bu yöndeyse, ölümü mümkün olduğunca geciktirmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlar.

Bilinci yerinde olan bir hasta için, yaşanan her fazla gün çok değerli olabilir.

Tıp, kimi zaman hastaya böyle günler kazandırmak için çabalar. Öte yandan, bazı ölümlerin önlenebilmesi mümkündür.

Gecikmiş veya atlanmış bir tanı, eksik veya yanlış bir tedavi insanın ölümüne neden olabilir. Bunların otopside anlaşılmasının ölene doğrudan bir yarar sağlaması beklenemez.

Otopsiden beklenen, vakitsiz ölümlerden alınacak dersler ile benzer durumdaki başka hastaların hayatlarının kurtarılabilmesidir.