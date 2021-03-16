Türkiye’nin özellikle İstanbul ilinde park yeri bulma konusu en büyük sorun haline geldi. Söz konusu durum için bakanlık harekete geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni otopark yönetmeliğinin hazırlıklarını bitirdi. Yönetmeliğe göre her daireye 1 otopark şartı yerine dairelerin büyüklüğüne göre otopark yapılacak.

Araç sahipleri, otopark yönetmeliğine dair detayları merak etmeye başladı. Peki, otopark yönetmeliği ne zaman yürürlüğe girecek? Otopark yönetmeliği nedir?

Otopark yönetmeliği ne zaman yürürlüğe girecek?

Otopark yönetmeliği, 31 Mart tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Söz konusu yönetmelikte ‘her daireye bir otopark’ zorunluluğu bulunurken sektör temsilcileri bu durumun her arsa yapısında mümkün olmadığını ve getirilen zorunluluğun kentsel dönüşüm sürecini zorlayacağını bildirmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sektörün tüm taraflarının taleplerini dikkate alarak yönetmelikte değişikliğe gitme kararı aldı. Bu değişikle her yapı alanı için farklı formüller geliştirilecek otopark yapılmasına karar verildi.

Hazırlanan yeni taslağa göre daire ya da dükkan büyüklüklerine göre otopark alanı yapılacak.