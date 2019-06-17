Otomotivciler zirveyi kaptırmadı

‘Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı 2018’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan araştırmaya göre ilk bin firma, yeni bölgelere ve ülkelere açılarak müşteri adetlerini önemli oranda arttırdı.

Giyim sektörü öne çıktı

İlk binde yer alan şirketlerin toplam ihracatı 2017’ye göre 10.5 milyar dolar artışla 102,8 milyar doları buldu. Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 61,2’ye dayandı. İhracatta ilk üç sırayı otomotiv firmaları aldı.

Sektörel değerlendirmede bir numaraya 154 şirketle hazır giyim ve konfeksiyon oturdu. Onu 106’yla kimyevi maddeler ve mamulleri, 102’yle otomotiv takip etti.

İhracatçı şirketlerin 440’ı İstanbul merkezli. Bu ilimizin ardından 76’yla İzmir 67’yle Kocaeli geldi. Bölgesel dağılımda ise Marmara’dan 600, Ege’den 146 ve İç Anadolu’dan 83 firma listeye girmeyi başardı. İlk bin ihracatçının ortalama çalışan sayısı 2018’de 781 oldu. Aynı sayı 2016’da ise 704 idi. Yani en başarılı ihracatçılar istihdama da omuz verdi ve 2 senede 100 bine yakın çalışana ekmek kapısı oldu.

En çok ihracat yapan şirketler, ürün birim fiyatlarını da arttırıyor. Kilogram fiyatı 1,33 dolar olan ihracatımız ilk bin firmamızda 1,37 dolar, ilk 500’de 1,40 ve ilk 10’da 2,76 dolara kadar çıktı.

Listeye 155 şirket girdi

‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2018’ araştırmasında 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı 2017’ye oranla 10’dan 13’e; 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı ise 145’ten 171’e yükseldi.

İlk bin ihracatçıdan 155’i 2018’de listeye giriş yaptı. Listeye en yüksek sıradan giriş yapan firmalar ise Tatmetal Çelik (158’inci), Mitaş Endüstri (175’inci), Gemlik Gübre Sanayi (233’üncü), Corbus Metal (258’inci), Rexport Dış Ticaret(319’uncu), Yenigün İnşaat (326’ıncı), Göymen Gıda (351’inci), Turquoise Yat Sanayi (383’üncü), Yıldızdemir Çelik Sanayi (407’inci) ve Sahra Gıda (419’uncu) olarak sıralandı.

Rakamlar umut verici

Araştırmanın önemli veriler ortaya koyduğunu belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların üretimlerini, satışlarını ve istihdamlarını arttırmalarının ilerisi için umut verici olduğunu dile getirdi. Türkiye’den 220 ülkeye ihracat yapıldığını anlatan Gülle, “En önemli müşterimiz Avrupa ülkeleri. ABD’nin de ihracatımızda önemli bir yeri var. Rusya ve Çin gibi ticaret açığı verdiğimiz ülkelere de satışlarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Yani dünyanın tamamını ürünlerimizle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

İhracatta atılımı devam ettirmek için önemli adımlar atacaklarına dikkat çeken Gülle, “Sektör sektör yeni bir öykü kaleme almak için çalışacağız, yeni projeler ortaya koyacağız” sözü verdi. Gülle, 2019 olmasa bile 2020’de 200 milyar dolar ihracat hedefinin yakalanacağı taahhüdünde bulundu.

Algı pozitife dönüşecek

TİM Genel Sekreteri, Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin ise ihracat başarılarının devam edeceğini vurguladı. Alkin, Türkiye’nin üreterek ve satarak gücüne güç katacağına işaret etti. Alkin, ekonomiyle ilgili de şu görüşleri paylaştı: “Her şey rayına oturuyor. Borç ile varlık dengesinde vahim noktada değiliz. Karamsar olmanın anlamı yok. Ekonominin yüzde 50’sinin moral ve motivasyonla alakalı olduğunu unutmamalıyız. Şu da muhakkak ki üretici ve tüketici fiyatlarında gerileme ya da normale dönüş devam eder, faizler de aşağı gelirse algı iyileşir, yatırım iştahı artar. Öyle görünüyor ki eylül ve ekim aylarında durum böyle olacak.”