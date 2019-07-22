Otomotivciler faizi sıfırladı

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinin son bulmasının ardından otomotiv sektörü, ‘sıfır faizli’ kampanyalar ile sıfır otomobillere talebi artırmaya çalışıyor.

ÖTV indiriminin sona ermesi ile otomobil fiyatlarında yüzde 10 civarında artış meydana geldi. Bu artışı fiyatlara yansıtmak istemeyen firmalar ise temmuz ayında ‘sıfır faizli’ kampanyalar düzenlemeye başladı. İşte sıfır faiz fırsatı sunan markalar:

-Renault: Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 24 bin TL’ye kadar 12 ay vade için yüzde sıfır faiz imkanı sunuyor.

-Volkswagen: Volkswagen Ticari Araç’ın faiz kampanyası ile Caddy, Caravelle ve Transporter 114 PS modelleri için 12 ay 60 bin TL’ye yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor. Amarok ve Crafter modellerinde ise 80 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizle kredi kullanmak mümkün.

-KIA: Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA’nın temmuz ayı kampanyaları kapsamında ticari modeli Bongo’da ise, 20 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor.

-NISSAN: Japon üretici Nissan, Temmuz ayı boyunca sunduğu kampanya indirimlerine ek olarak, tüm SUV modelleri için 18 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuyor. QASHQAI’de ücretsiz multimedia sistemi, X-TRAIL’de 5 koltuklu fiyatına7 koltuk sıfır faiz fırsatıyla sunuluyor.

-Honda: Temmuz ayına özel kampanya hazırlayan markalardan biri olan Honda, Civic ve CR-V modelleri için ödeme seçenekleri sunuyor.

-Jaguar - Land Rover: Ticari araçların yanı sıra lüks araçlarda da sıfır faiz seçeneği sunuluyor. Borusan Otomotiv Türkiye distribütörü olduğu Jaguar ve Land Rover için, Temmuz ayına özel kampanya açıklayan markalar arasında. Jaguar F-Pace modelinde geçerli 30 bin TL’lik takas desteğinin yanı sıra 200 bin TL kredi için, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği sunuyor.