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Ekonomi Otomotiv yan sanayii ihracatı 10 milyar $’ı aştı
Ekonomi

Otomotiv yan sanayii ihracatı 10 milyar $’ı aştı

Türkiye’den ocak-kasım döneminde 10 milyar 750 milyon 403 bin dolarlık otomotiv yan sanayisi ürünü ihraç edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:41:00 -
Otomotiv yan sanayii ihracatı 10 milyar $’ı aştı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, 2021’in 11 ayında Türkiye’den otomotiv yan sanayisinde 200’den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi. Geçen senenin ocak-kasım döneminde 8 milyar 430 milyon 964 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın 11 ayında yaklaşık yüzde 27,5 artarak 10 milyar 750 milyon 403 bin dolara yükseldi. Yılın 11 ayında 26 milyar 381 milyon 470 bin dolar olarak kayıtlara geçen otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 40,8’ini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

İlk sırada Almanya var

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı. Almanya’ya 11 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,85 artarak 2 milyar 515 milyon 861 bin dolara çıktı.

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